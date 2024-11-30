TPBL克拉終場前妨礙中籃 特攻1分氣走攻城獅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北30日電）靠著對手洋將克拉在終場前1.6秒的妨礙中籃，TPBL新北中信特攻今天以85比84氣走新竹御嵿攻城獅，總教練李逸驊笑說有點幸運。

日前才創下TPBL台灣職業籃球大聯盟史上最低的團隊得分61分，特攻今天在主場迎戰攻城獅，上半場同樣外線手感冰冷，導致帶著雙位數落後進入中場休息，不過李逸驊持續鼓勵球員勇敢投籃，在易籃後收到不錯效果，加上增加防守強度，讓特攻逐漸追近比分。

最關鍵的是，特攻在終場前8.8秒還落後1分，不過後衛施晉堯接獲曾文鼎的傳球後，大膽選擇切入挑戰籃框，也造成攻城獅洋將克拉（Earl Clark）的妨礙中籃，最後特攻就以1分之差帶走比賽勝利。

特攻總教練李逸驊笑說，最後一波進攻很幸運製造對手妨礙中籃，「當下覺得有攔網的嫌疑，但我很專注在接下來的策略上，只能說那個切入很勇敢。」施晉堯則感謝曾文鼎信任，並提到當時必須勇於挑戰籃框，甚至製造對手犯規、站上罰球線，「這球算運氣很好，第1次以這樣方式贏球。」

此役攻下13分、9籃板、5助攻的黃泓瀚指出，前役團隊命中率過低，被對手踢了一屁股，因此這場抱著非贏不可的決心，同時在進攻端也展現企圖，「前一場比完有點睡不著，但尊重自己、尊重球場，這場我們就投給光哥（李逸驊）看。」

攻城獅總教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）點出，球隊在關鍵時刻的罰球專注度不夠，並以「一場災難」形容，「這是不能被接受的一件事，我們應該可以做得更好。」

另一場台啤永豐雲豹在主場迎戰TPBL龍頭福爾摩沙夢想家，在洋將克羅馬（Kromah Lasannah）攻下全場最高25分的帶領下，包含終場前投進致勝一擊，最後以92比90取得勝利。（編輯：陳政偉）1131130