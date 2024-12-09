陳啟盛威力盃首戰關鍵後援展強心臟 率北市奪季軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）威力盃季軍戰台北市隊陳啟盛後援2.2局失1分，率隊延長賽7局以5比4擊敗花蓮紅隊、奪下季軍。陳啟盛因為練球小指吃蘿蔔，今天首場出賽就是關鍵展現強心臟穩守，偶像是徐若熙。

威力盃少棒賽今天季軍戰台北市隊比賽前半段一度3比0領先，4局下花蓮紅隊追回3分，5局下花蓮紅隊1人出局、壘上有人時，台北市隊換上投手陳啟盛接替後援、沒有失掉分數。

兩隊6局打完3比3僵持不下，台北市隊突破僵局制7局上靠著失誤跑回2分，7局下花蓮紅隊也靠著失誤追回1分，但陳啟盛穩住陣腳，滿壘再見三振、替球隊守住勝利，今天總計後援投2.2局失掉1分非責失分、奪下勝投。

台北市隊教練藍振奕表示，陳啟盛先前練球時小指吃蘿蔔，前幾場比賽都沒辦法出賽，還好恢復快。今天陳啟盛表示可以投球，關鍵時刻讓他登板，「他心臟大顆、很敢投，心態不容易受到影響」，習慣後援張力、場上全速攻擊好球帶，今天狀況雖不到最佳，但也有完成教練團交代的任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳啟盛表示，原本擔心沒辦法比賽、還好來得及，今天上場策略大膽攻擊好球帶，希望把打者解決，但還是有些控球沒有做得很好。陳啟盛除了直球外，還有曲球和滑球，對曲球最有信心，偶像是中職味全龍隊投手徐若熙，「因為投球速快、控球準。」

藍振奕表示，對手花蓮紅隊實力強，可以打到4強的球隊實力都不容小覷，沒有一刻可以鬆懈；昨天4強吞敗後有鼓勵球員都走到最後了，放手一搏，大膽面對每場比賽，雖然沒能完成衛冕目標，但季軍成績還算可以接受。（編輯：張雅淨）1131209