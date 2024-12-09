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世界室內射箭公開賽台北站 台灣奪7金10銀8銅

2024/12/9 16:58
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（中央社記者黎建忠台北9日電）世界室內射箭公開賽台北站日前落幕，地主台灣包辦7金10銀8銅，在所有參賽國家排名第1，完全技壓排名第2韓國的2金3銀2銅。

世界室內射箭公開賽台北站是世界射箭總會（World Archery Federation）的室內射箭賽其中一站，從12月6-8日舉行，今年共有包括台灣、韓國、印度、義大利、日本、荷蘭、菲律賓、澳洲、新加坡在內的9個國家、近634名選手參賽。

只不過賽前出現一些小插曲，原本賽事規劃在國立體育大學體育館舉行，不料賽前3天因為一些場地因素，緊急協調更換到長庚科技大學室內體育館，幸好在中華民國射箭協會團隊努力下，以及國立體大學生支援，總算比賽順利進行。

中華民國射箭協會秘書長林政賢在接受中央社記者訪問時表示，因為不可抗力的因素，雖然需要緊急更換比賽場館，但借助協會的努力以及國體大學生的專業，還是讓比賽順利舉行、安全結束。

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射箭協會在不到1個半月內，連續舉辦亞洲青年/青少年射箭錦標賽，以及剛結束的世界室內射箭公開賽台北站2場重要國際賽事，儘管2場賽事分別遭到颱風攪局以及場館問題發生插曲，但最終仍讓比賽圓滿落幕。

林政賢強調，射箭一直以來都是台灣的強項運動，所以也能吸引許多國際賽事到台灣舉辦，「這些都是我們選手的養分和經驗，希望可以從中得到成長。」（編輯：李亨山）1131209

#中華民國射箭協會
#台灣
#台北站
#林政賢
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