亞洲警察跆拳道公開賽 台灣奪5金1銀1銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內11日專電）2024年亞洲警察跆拳道公開賽近日在越南廣寧省舉行，台灣共6位警察選手參賽，合計奪下5金1銀1銅。參賽選手曾正公觀察，台灣警察在自衛術的「摔技」尤其獲得肯定。

2024年亞洲警察跆拳道公開賽12月6日至9日在越南廣寧省（Quang Ninh）多功能體育場舉行，共有21個亞洲國家與地區的運動員參賽，代表團成員由官員、教練及選手等組成，超過2000人出席。

這次台灣代表團由中華警察跆拳道武技協會理事長林以勝帶隊，成員包括6位警察選手及裁判、教練、領隊等共15人。比賽於9日頒獎，6位台灣警察選手共計摘下5金1銀1銅。

宜蘭縣政府警察局技術總教官曾正公以及台灣警察專科學校技術教官林大鈞是團隊的「雙金」選手。曾正公拿下自衛術徒手反制組金牌、自衛術持槍反制組金牌；林大鈞奪得自衛術持棍反制組金牌、自衛術持刀反制組金牌。

曾正公也是中華警察跆拳道武技協會副理事長，他受訪時表示，為了這次比賽，每位選手大約在3個星期前開始自主加強練習，比賽前一天也到現場熟悉環境。對於這樣的成績大家都感到很滿意。

曾正公指出，相較其他國家的警察選手大多忽略自衛術「摔技」的部分，台灣特別重視「摔技」，在運用與呈現上來得更為出色，不僅獲得評審青睞，其他國家選手在賽後也都會來詢問交流。

在這次賽事拿下金牌的台灣警察選手還包括台北市政府警察局大安分局技術教官何健誠、南港分局交通分隊警員朱詩涵獲得雙人配對品勢金牌。

此外，台北市政府警察局刑事警察大隊特勤中隊副中隊長郭俊成奪得四段以上組個人品勢銀牌。自警職退休的林明信榮獲四段以上組個人品勢銅牌。（編輯：田瑞華）1131211