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大馬羽球選手李梓嘉球衣國旗顛倒 相關當局將調查

2024/12/16 18:41
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（中央社記者黃自強吉隆坡16日專電）BWF年終總決賽男單預賽，馬來西亞男單選手李梓嘉球衣的國旗上下顛倒，引發關注。通訊部部長法米說，這是一個明顯錯誤，有關當局會進行調查。

世界羽球總會（BWF）年終總決賽，馬來西亞男單選手李梓嘉（Lee Zii Jia）日前預賽首戰時，身著上下顛倒的馬來西亞國旗球衣參賽。贊助商 VICTOR則對馬來西亞球迷與李梓嘉致歉，並調查相關流程，確保今後不發生類似錯誤。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）報導，李梓嘉是馬來西亞知名的男單好手，這起馬來西亞國旗上下顛倒事件引發網友關注。

法米（Fahmi Fadzil）表示，儘管李梓嘉公開致歉，但這個錯誤仍被視為一個重大的疏忽，社會大眾應保持冷靜，讓有關當局採取必要的調查行動。

對於馬來西亞國旗上下顛倒，他指出，這位知名選手代表國家所穿著的球衣印有馬來西亞國旗，因此，這是一個很明顯錯誤。

法米說，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）尚未就這起可能觸及敏感性事件提出報告，如果展開調查會交由有關當局處理。

他期盼社群媒體注意評論內容，不要引發誤解或挑起爭議。

青年及體育部部長楊巧雙（Hannah Yeoh）說，馬來西亞會訂定運動員著裝規範，包括如何在球衣上使用馬來西亞的國旗規定，避免再發生上下顛倒的錯置事件。

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馬來西亞媒體報導，李梓嘉當下出賽事時球衣的國旗並沒有上下顛倒，但他在第二局中段時更換球衣時，並穿著這件球衣打完比賽，才被發現球衣的國旗上下顛倒。

馬來西亞羽球迷對這起事件表達關注，多數球迷認為，這是李梓嘉的無心之失，一位選手既要專注比賽，可能無暇注意到球衣的國旗是否上下顛倒，不應過多苛責這位代表馬來西亞出賽的男單選手。（編輯：高照芬）1131216

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