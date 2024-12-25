日職籃熊本Volters派U15球隊來台 TPBL促成交流

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（中央社台北25日電）日本職籃B聯盟第2級球隊熊本Volters，在TPBL安排聯繫下，派出U15的球隊從今天起來台訪問並進行友誼賽，達到培養下一代籃球人才並促進跨文化交流的目的。

熊本沃特斯（Kumamoto Volters）是一支位於熊本縣熊本市的日本職業籃球第2級球隊，隊名「Volters」是用「VOLCANO」（火山）和「WATER」（水）創造的術語，象徵著來自熊本阿蘇山的豐富水源以及火山本身。

熊本Volters與台灣的交流項目始於2023年9月，當時俱樂部邀請目前已結束的T1聯盟台啤雲豹前往熊本，進行俱樂部史上的首次國際友誼賽，隨後在今年9月，雙方又在熊本進行第2次交流賽。

如今在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）安排下，熊本Volters也派出15名U15的成員，來台進行多場友誼賽，將和永和國中、大安國中、和平高中，以及TPBL球隊新北國王的U15球隊進行交流賽。

熊本Volters聲明表示，這次遠征作為「交流項目」的延續，聚焦於15歲以下的青少年籃球隊，以培養下一代籃球人才並促進跨文化交流，此次遠征還有3名俱樂部後勤人員同行。

熊本Volters的U15代表隊除了進行多場友誼賽外，還將近距離觀摩台啤永豐雲豹的球隊練習，也將現場觀看新北國王的賽事；另外也在球隊自行安排下，參觀台北101、中正紀念堂及九份老街等知名景點，一行人預計12月29日離台。（編輯：李亨山）1131225