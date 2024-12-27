范國宸赴美國自主訓練1個月 揮棒速度有感提升

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）中職富邦悍將隊長范國宸今年球季後到美國的訓練中心自主訓練，他今天表示，訓練後揮棒速度明顯提升，也在那邊遇到大聯盟球星卡洛爾，「他擊球初速很誇張」。

范國宸在球季結束後去美國自主訓練1個月，他說：「主要去學一些新東西，修正一下今年打不好的地方，看那邊教練給我什麼不一樣的建議。」范國宸指出，訓練中心會先利用科學儀器檢測比較弱項的部分，教練再開會如何修正，開出客製化的課表。

談到這次美國行最大收穫，范國宸指出，自己的揮棒速度有明顯提升，利用儀器、不同球棒重量及長度去練習，「滿新鮮的，本來我的揮棒速度是70英里（約時速112.6公里）左右，現在進步到76、77英里（近124公里），有感提升」。

范國宸也在訓練基地看到很多美職大、小聯盟選手，其中印象最深刻的是卡洛爾（Corbin Carroll），范國宸說：「他是在我們前一個練習時段，有稍微看一下他的打擊，真的很厲害，瘦瘦的但肌肉線條很漂亮。」范國宸也直呼，卡洛爾的擊球初速都100英里（約161公里）以上，「而且是用短棒，現場看到覺得很誇張」。

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這一整趟自費自主訓練下來，范國宸指出，包括機票、住宿、租車、學費等，最基本花費新台幣20幾萬，如果再加飲食等其他花費，大概花了30幾萬。

不過范國宸說：「現在練起來感覺都很不錯，明年新球季最重要的是維持身體健康，希望把自己傷勢顧好，其他不會想太多。」范國宸今年有膝蓋等大小傷勢，但他指出，現在傷勢已經舒服很多，都有好轉。（編輯：唐聲揚）1131227