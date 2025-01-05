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陳宣穎受李杜軒指點 木棒聯賽再見安助陽明搶勝

2025/1/5 19:53（1/5 20:06 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽陽明高中5日與玉里高中交手，延長賽第8局，陽明隊長陳宣穎（圖）擊出投手前再見安打，率隊以4比3搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月5日
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽陽明高中5日與玉里高中交手，延長賽第8局，陽明隊長陳宣穎（圖）擊出投手前再見安打，率隊以4比3搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）高中木棒聯賽陽明高中連兩天打到延長賽搶勝，今天與玉里高中交手，陽明隊長陳宣穎受退役球員李杜軒指點有成效，延長賽第8局擊出投手前再見安打，率隊以4比3搶勝。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，陽明高中昨天與嘉義高中鏖戰至延長賽第8局搶勝，今天與玉里高中交手也是硬仗。

陽明1局下攻下3分，但玉里在5局上追平比數，正規7局打完進入突破僵局制延長賽，8局上無人出局一、二壘有跑者，陽明捕手鄭兆哲反應夠快，打者觸擊後，接球快傳三壘封殺跑者，接著對方又擊出雙殺打，攻勢完全瓦解，總教練李杜宏稱讚：「那是很關鍵的守備，整個士氣也重新倒向我們這邊。」

8局下輪到陽明也使用觸擊戰術，並靠著對方捕手的野手選擇攻占滿壘，陳宣穎擊出強勁滾地球，投手用手套碰了一下無法接住，形成再見安打。

陳宣穎單場4打數3安打，貢獻3分打點，是陽明贏球的最大功臣；李杜宏表示，陳宣穎是積極苦練的球員，個性沉穩，不會大起大落，主要防守三壘。

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李杜宏之子、具日職資歷的退役球員李杜軒也是內野出身，李杜宏透露，李杜軒去年曾到球隊協助訓練，看出陳宣穎值得磨練，提供了一些改進意見，後來他便一直擔任中心打者，看來李杜軒的指點很有幫助。

陽明先發投手李庭毅投滿100球退場，撐了6.2局，被敲3安打，送出6K，有4次四死球保送，失3分（1分責失分），退場後由薛云澤接力，投1.1局為勝投；李杜宏認為李庭毅表現稱職，如果用球數再精簡一點就更理想。（編輯：張雅淨）1140105

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