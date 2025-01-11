TPBL夢想家狂贏國王33分 創最大分差紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家今天靠著林俊吉單場狂飆30分，加上下半場新北國王進攻端低迷、團隊合計僅得27分，最終夢想家以112比79大勝，並締造最大分差紀錄。

TPBL今天在高雄、台中兩地開打，稍早新北中信特攻以88比72擊退高雄全家海神，晚間由夢想家在主場台中洲際迷你蛋迎戰龍頭國王。

夢想家的林俊吉開賽火力全開，單節5投全中、進帳16分，首節率隊以32比27領先，而國王洋將沃許本（Jason Washburn）次節手感升溫，加上林書豪上半場結束前後仰跳投，幫助國王追成52比55。

雙方易籃後，夢想家由林俊吉、洋將貝奇（Beau Beech）、高柏鎧聯手拉出一波13比2攻勢，且攻勢持續升溫，第3節打完將分數拉開至88比69。

國王下半場三分手感低迷，14投僅1中，且末節團隊僅得10分，最終夢想家以33分差距贏球，並改寫聯盟紀錄。

巧合的是，原先最大分差紀錄32分也與兩隊有關，只是這次換成國王是輸球的那一方。

夢想家林俊吉今天攻下個人本季新高30分，外加8助攻，幫助球隊與龍頭國王之間的勝差縮小至0.5場。他賽後受訪時表示，上一場對戰桃園台啤永豐雲豹，延長賽時打得不夠果斷，在教練和隊友提醒下有做修正。

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國王本季至今吞下4敗，有3敗來自夢想家，今天全隊以沃許本進帳16分最多，林書豪13分次之。

林書豪表示，夢想家是非常強的球隊，「他們還有很多人受傷，小安（蔣淯安）也還沒回來，雖然我們目前戰績是第1名，但我們知道這條路會很難、很辛苦，還要做很多調整。」（編輯：陳政偉）1140111