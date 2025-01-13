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洪一中看見球員更自信 雄鷹喊「翅膀硬了」拚季後賽

2025/1/13 11:02
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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職台鋼雄鷹隊今天舉行開訓典禮，配合年度口號「翅膀硬了」，總教練洪一中盼球員「展現企圖心、前進季後賽」，直言看見球員更有自信，配合洋將戰力，雄鷹很有可能打進季後賽。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在高雄國慶青埔棒球場舉行開訓典禮，由野手王柏融續任隊長，總教練洪一中在開訓典禮上勉勵球員，2025年是新的一年，雄鷹隊經過二軍一年的磨練、一軍一年的訓練，「翅膀硬了、長大了，可以飛更高、飛更遠，希望球員可以展現自信和企圖心。」

洪一中在開季心願卡上寫下「展現企圖心、前進季後賽」，他解釋，去年第一個一軍球季，沒有把目標訂太高，著重球員養成及成長，現在明顯看到球員更有自信、不會害怕。

面對新球季，洪一中也提到，洋將是戰力重要一環，如果洋將表現有符合預期，配合球隊現有攻擊能力與投手戰力，相信要打進季後賽很有可能，大家一起努力、不要受傷，努力完成一整年賽季最重要。

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洪一中也提到，首個一軍賽季成績不好，球迷也會幫球隊解釋，但今年不一樣了，球迷渴望雄鷹隊打進季後賽的聲音越來越大，相信大家也會有壓力。

王柏融今年續任雄鷹隊長，也在開訓典禮上喊話，很榮幸再次以隊長身分迎接新的球季，去年球季遇到不少挑戰與困難，但因為有球迷支持，成為球員朝著目標前進最大動力；新的球季也充滿挑戰，希望帶領團隊每場比賽打出精彩表現，創造榮耀時刻。（編輯：陳仁華）1140113

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