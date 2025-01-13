雄鷹第6名洋將確定 洋投艾士特改譯名為艾速特

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊新球季第6名洋將確定，網羅2023、2024年效力中職中信兄弟隊的美國籍左投艾士特（Eric Stout）、譯名改為艾速特，背號30號。

艾速特中職最快球速152公里，2023年中職一軍12場登板都是先發，戰績6勝5敗，總計68.2局被擊出60支安打，防禦率3.28；2024年20場登板其中19場先發，戰績10勝5敗，總計113.2局被擊出105支安打，防禦率2.77。

艾速特2024年下半年轉向韓職發展，4場登板都是先發，戰績1勝1敗，共16局投球被擊出17支安打，三振功力依舊，送出20次三振，防禦率5.06。

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雄鷹期待艾速特今年繼續盡情飆速，幫球隊加速叩關季後賽。

除艾速特，雄鷹新球季洋將還有洋砲魔鷹（Steven Moya Mercedes），日本籍投手小野寺賢人、吉田一將，美籍右投後勁（Bradin Hagens）與石萬金（Spenser Watkins）。（編輯：李明宗）1140113