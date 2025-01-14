鍾允華冬盟飆速152公里 春訓加強穩定性和肌力

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手鍾允華去年季後參與亞洲冬季棒球聯盟賽事，飆出生涯新高152公里球速，面對首個職棒春訓，盼加強投球穩定性和肌力，強壯身體、迎接新賽季。

21歲投手鍾允華去年選秀獲得獅隊指名，但去年僅在二軍出賽後援投1局，球季結束後投入冬盟賽事，他抱持學習心態，把握機會觀察職棒以及日本選手優秀之處。

鍾允華表示，對來自日職白隊的投手田村朋輝印象深刻，不僅球很快，最特別的是在等待上場之前，在一旁邊熱身的他就開始全力丟，讓自己能夠進入比賽狀態，保持備戰心態。

鍾允華在冬季聯盟賽事飆出刷新個人最快的152公里球速，他提到，當時投球狀態都很好，才能有這樣的進步，新球季課題在如何將好的狀態帶進球季中，透過春訓希望能讓自己在各項技術更穩定，才能維持好表現。

冬盟賽事期間，鍾允華也曾單局送出3次保送，僅抓下1個出局數後便退場，他回憶，當下感覺球壓不下來，有點失控，也找不到好球帶，「退場後，教練是覺得整體還不錯，只是球沒有到位。」有了該場經驗，鍾允華學習如何解決當時狀況，在休兵日調整球出手的高度與位置，也逐漸找回手感。

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經過冬盟洗禮，鍾允華在經驗和想法都有所提升，尤其是掌握投球節奏，他透露，教練有給一些觀念，提醒注意秒數，每顆球出手或是抬腳秒數都可以不同，讓對方打者不要太快掌握到投球節奏。

鍾允華認為大學訓練比較著重在體能，職棒則是較多重訓。迎來人生首次職棒春訓，鍾允華表示，近期除了基本的接球訓練外，也有重量訓練，從肌力開始，之後才會慢慢銜接到爆發力，也為春訓訂下目標，希望在春訓能加強投球穩定性，身體盡量練壯，且保護好身體，不要受傷。（編輯：張雅淨）1140114