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TPBL國王暫居聯盟龍頭 關鍵在整體氣氛更佳

2025/1/14 19:06（1/14 19:16 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊本季戰績暫居聯盟龍頭，總經理毛加恩（圖）14日表示，關鍵在團隊氣氛、專注度都比上季還要好，且與新洋將磨合也不錯。（新北國王提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月14日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊本季戰績暫居聯盟龍頭，總經理毛加恩（圖）14日表示，關鍵在團隊氣氛、專注度都比上季還要好，且與新洋將磨合也不錯。（新北國王提供）中央社記者陳容琛傳真 114年1月14日
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（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王本季暫居龍頭寶座，總經理毛加恩認為，關鍵在整體氣氛、專注度都比上季還要好，加上與洋將磨合也不錯。

國王上季在台灣職籃P.LEAGUE+如願摘下冠軍後，隨即決定投身新聯盟TPBL，而且休賽季補強動作不停歇，不僅台裔球星林書豪確定執行球員選項，還網羅沃許本（Jason Washburn）、強森（Chris Johnson）兩名頂級洋將，替爭奪TPBL元年冠軍增添本錢，目前國王以11勝4負暫居聯盟龍頭。

國王總經理毛加恩今天出席活動接受媒體聯訪透露，上季同樣在開季打出一波連勝，不過之後碰到洋將、傷兵等問題，導致戰績稍微滑落。但他認為本季整體氣氛、專注度都比上季還要好，尤其沒有太多雜音，「上季比較多不關球場的事情，不管是個人問題還是傷兵。」

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毛加恩特別提到，沃許本、強森都是個人能力很棒的球員，只是沒想到融入團隊的速度比預期來得快，成為國王暫居聯盟首位的一大關鍵，「今年洋將的陣容滿齊全的，擺誰上去都有不同特色。」

即將迎接農曆新年假期，國王也期盼在下半季儲備能量，全力衝擊總冠軍。毛加恩指出，希望讓更多年輕球員打出代表作、進入球員的輪替中，為之後例行賽、季後賽做準備，「目標在替補找出更多可用之兵。」（編輯：張雅淨）1140114

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