TPBL克雷格單場39分破紀錄 海神宰夢想家3連勝

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（中央社記者黎建忠台北18日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰福爾摩沙夢想家，靠著洋將克雷格攻下破聯盟單場新高的39分帶動下，以105比95擊敗對手拿下3連勝。

身高191公分的克雷格（Craig Sword），是台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神新找來的小洋將，他在1月11日的處女秀雖然吞敗，但接下來率隊拿下3連勝，而他連勝期間平均攻下23.6分，最近2場投籃命中率更高達52%。

今天克雷格在上半場就11投8中，包括4記三分球攻下25分，改寫TPBL包括林俊吉在內共3人共同保持的半場16分個人得分紀錄；只不過作客的夢想家靠著較佳投籃命中率，仍以56比51領先。

第3節海神吹起反攻號角，這次換成本土球員邱子軒接棒，他在球隊以68比76落後時，連續轟進3記三分球，幫助海神以1分超前，並且打出全隊士氣，讓海神在前3節結束，反以80比76逆轉領先。

第4節夢想家企圖追分，無奈全隊三分球單節僅12投2中，還是讓海神逐漸擴大差距收下比賽勝利。

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全場攻下16分的邱子軒，三分球6投4中，外帶5助攻、4籃板，表現相當搶眼。邱子軒賽後接受轉播單位訪問時表示，「今天狀況蠻好的，就想說盡量幫助球隊，有機會我就大膽出手。」

邱子軒強調，之前球隊遭遇4連敗，但全隊都從中記取教訓，所以才有最近的3連勝，克雷格也很努力融入全隊，希望帶來好的化學效應。（編輯：陳政偉）1140118