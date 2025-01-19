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獅隊春訓4天破6千球迷進場 林安可感謝行動相挺

2025/1/19 16:57（1/19 18:06 更新）
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中華職棒統一獅隊今年春訓安排時段開放球迷入場參觀，4天湧入超過6000名球迷，19日特別規劃球星簽名會，限額50個名額，吸引球迷到場排隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月19日
中華職棒統一獅隊今年春訓安排時段開放球迷入場參觀，4天湧入超過6000名球迷，19日特別規劃球星簽名會，限額50個名額，吸引球迷到場排隊。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年1月19日
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今年春訓安排時段開放球迷入場參觀，4天湧入超過6000名球迷，今天限額簽名會吸引球迷凌晨4時就到場排隊，林安可貼心提醒注意安全、感謝球迷行動相挺。

統一獅隊今天發布新聞稿表示，第1階段春訓從10日起在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場展開，安排11、12、18、19日開放球迷免費進場參觀春訓訓練。

獅隊表示，行銷團隊也特別規劃春訓專屬體驗活動，萊恩酷及球場美食都在亞太成棒副球場服務球迷，連續兩個週末假期、4天合計湧進超過6000名球迷共襄盛舉，延續去年底台灣隊拿下世界12強棒球賽世界冠軍熱潮。

獅隊表示，今天亞太春訓最後一天開放球迷參觀，特別規劃球星簽名會，邱智呈、蘇智傑、陳聖平、林佳緯出席，限額50個名額，為了搶得簽名會資格，今天凌晨4時就已有球迷到現場排隊。許多球員早上到亞太棒球場時，看到球迷為了簽名會排隊許久，都感受到大家的熱情支持，也成為球員春訓努力動力之一。

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林安可表示，這兩週看到許多球迷來球場看他們練球，感受到棒球熱潮似乎越來越好，期待今年新球季無論是在哪一個球場，都能看到球迷進場支持，「早上7點多來到球場，就看到大門口一群球迷在排隊，真的有點嚇到，似乎有點瘋狂，希望他們也要好好注意安全，也謝謝大家用行動相挺。」

獅隊21日起將返回台南棒球場訓練，開放1月25、26日及2月8、9日，連續兩個週末假期看台區，邀球迷進場觀看春訓練習，迎接新春喜氣氛圍。行銷團隊特別規劃萊恩手繪塗鴉紅包袋，開放當日早上10時及下午1時30分於台南棒球場大門口，只要穿著獅隊任何一款週邊商品，均可現場排隊兌換，每人每次排隊限兌換一份。（編輯：張雅淨）1140119

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