美國空難奪走好友生命 滑冰新星李宇翔盼延續精神

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（中央社記者陳容琛台北3日電）日前一場在美國發生的空難，帶走數名滑冰選手的生命，台灣滑冰新星李宇翔透露，多名好友也在意外中罹難，希望自己能為他們繼續在滑冰場上奮鬥。

美國航空子公司一架載64人客機，日前在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，造成67人死亡。其中包含曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的希什科娃（Evgenia Shishkova）與諾莫夫（Vadim Naumov），另外多名美國花式滑冰新星也在意外中罹難。

甫赴美進行接近1個月的移地訓練，台灣滑冰新星李宇翔今天接受中央社採訪時透露，多名在比賽中認識、曾一起練習的朋友也在飛機上，讓他感到難過，「那時候在美國最後一天，應該是很興奮的，可是我卻沒有什麼心情練習，希望他們在沒有痛苦、恐懼之中到天堂。」

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李宇翔回憶，當初看到消息時已準備入睡，不敢相信發生這樣的事，尤其又是身邊的朋友，「當下想說他們會沒事，結果隔天看到的是冷冰冰的名單，而且今年世錦賽在波士頓，剛好他們也是波士頓的選手，原本很期待到時候能夠見到他們，對滑冰界來講是很受傷的事件。」

即將踏上生涯首度亞洲冬季運動會舞台，李宇翔接下來還將參加四大洲花式滑冰錦標賽、花式滑冰世錦賽，甚至目標鎖定拚2026冬季奧運門票，他希望帶著這批已逝好友們的精神征戰，「為他們繼續滑冰。」（編輯：張雅淨）1140203