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美媒：NBA重磅交易 國王獲拉文、馬刺得佛克斯

2025/2/3 13:14
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國職籃NBA再傳大型交易，運動媒體報導，沙加緬度國王在三方交易中送出當家後衛佛克斯（De'Aaron Fox）至聖安東尼奧馬刺，換來芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）。

運動媒體ESPN記者查蘭尼亞（Shams Charania）在社群平台X寫道，國王也得到馬刺的席索戈（Sidy Cissoko）、3個首輪籤和3個次輪籤。

馬刺除了得到佛克斯，還有國王的麥勞夫林（Jordan McLaughlin）；公牛則獲得馬刺的柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones）和國王的赫爾特（Kevin Huerter），以及先前交易給馬刺的2025年首輪籤。

綜合雅虎運動新聞（Yahoo Sports）和路透社報導，27歲的佛克斯2017年以第5順位被國王選中，本季打了45場比賽，場均25分，有6.1次助攻，5個籃板和1.5次抄截。

他在2022年到2023年球季首次同時入選全明星和最佳陣容，並拿下年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）。他帶領國王取得48勝，結束球隊十餘年的季後賽荒，但國王在第1輪就吃下敗仗。

國王上一季未能闖入季後賽，但佛克斯每場平均得26.6分，創下個人生涯新高。

國王本季開季戰績為13勝18負，導致最近的年度最佳教練布朗（Mike Brown）遭解僱，國王將克里斯蒂（Doug Christie）升為總教練後，迅速取得7連勝，目前戰績為24勝24負。

根據查蘭尼亞的消息，國王今年1月28日向聯盟其他球隊開放有關佛克斯的交易談判。據稱佛克斯將馬刺列為首選目標；他下個賽季的薪水為3700萬美元，且可在2026年夏天成為不受限的自由球員。

拉文將於3月10日滿30歲，本季他為公牛每場平均拿下24分，4.8個籃板和4.5次助攻。他在2024年到2025年賽季打了42場比賽，比上個賽季為公牛出戰的場次還要多，當時他因右腳手術，只能出賽25場。

拉文職籃生涯傷病不斷。他曾數度因傷病導致賽季報銷，包括第3個賽季左側前十字韌帶撕裂。他在2022年接受左膝第2次手術。

拉文的合約是過去數年交易的另一項障礙。他2022年簽署1份為期5年、最高價值2.15億美元的合約，其中包括2026年到2027年賽季價值4900萬美元的球員選項。

健康的拉文得分能力優異。他在公牛的過去7個賽季裡，場均24.6分，連罰球也計算在內的真實命中率超過60%。

不過拉文僅在2021年到2022年賽季闖進一次季後賽，當時公牛在第1輪敗給密爾瓦基公鹿。

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拉文的防守和組織進攻能力一直是他成為超級巨星的障礙，也是公牛季後賽未能更上層樓的原因之一。

各隊一直不願吃下他的合約與傷病史，如今國王抓住機會，很快就會知道他的全明星表現是否能讓他成為冠軍競爭者，或各界對他的懷疑是否合理。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140203

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NBA佛克斯傷癒歸隊26分 國王換總教練8戰7勝
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