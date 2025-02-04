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台韓交流賽門票5日開賣 樂天巨人投手試踩大巨蛋投手丘

2025/2/4 15:24（2/4 15:42 更新）
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備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，4日下午在台北舉辦售票記者會，會後樂天巨人隊強投金元中（前）站上投手丘了解球場狀況。中央社記者翁睿坤攝 114年2月4日
備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，4日下午在台北舉辦售票記者會，會後樂天巨人隊強投金元中（前）站上投手丘了解球場狀況。中央社記者翁睿坤攝 114年2月4日
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）備戰經典賽資格賽，台灣隊將於12、13日與韓職樂天巨人隊打交流賽，門票將於5日中午12時開賣，票價最貴新台幣880元；樂天終結者金元中踩大巨蛋投手丘認為比較高，應該滿好投的。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊將於12、13日與韓職樂天巨人隊在台北大巨蛋打「台韓國際交流賽」，今天舉行售票記者會，樂天終結者金元中出席記者會點名「台灣隊長」陳傑憲很帥。

金元中是2023年世界棒球經典賽韓國代表隊成員，雖然來過台灣，但此次首度踏入台北大巨蛋，也有上場踩踏台北大巨蛋投手丘，他表示，台北大巨蛋的投手丘感覺比韓國高了一點，應該會滿好投的。

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金元中除了對陳傑憲有印象，也點名去年底在世界12強棒球賽有好表現的投手林昱珉，另外對曾在韓職打球、現效力味全龍隊的投手王維中也有印象。

「台韓國際交流賽」門票預計5日中午12時開賣，最貴票價880元、最便宜票價480元，兩場比賽開打時間都是晚間6時35分。（編輯：張雅淨）1140204

備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，樂天巨人總教練金泰亨（右2）、投手金元中（右3）4日出席記者會並參觀台北大巨蛋比賽場地。中央社記者翁睿坤攝 114年2月4日
備戰經典賽資格賽台灣隊將與韓職樂天巨人打「台韓國際交流賽」，樂天巨人總教練金泰亨（右2）、投手金元中（右3）4日出席記者會並參觀台北大巨蛋比賽場地。中央社記者翁睿坤攝 114年2月4日
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