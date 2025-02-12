EASL國王歷經二度延長勝出 連2年挺進4強

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）新北國王今天在東亞超級聯賽（EASL）少了林書豪情況下，與馬尼拉電氣歷經2度延長才分出勝負，桑尼攻下31分，加上林書緯飆進關鍵三分球，率隊以106比96獲勝，連2年挺進4強。

新北國王賽前以3勝2敗暫居B組第2，今天在主場天母體育館只要擊敗來訪的馬尼拉電氣，就能搶下最後一席4強資格。

國王球星林書豪因大腿拉傷高掛免戰牌，但依舊在場邊奮力幫隊友加油，而國王靠著亞洲外援桑尼（Sani Sakakini）提供火力支援，前2節個人獨攬17分，率隊緊咬比分，半場打完僅以42比44微幅落後。

國王第3節後半段進攻當機，加上失誤偏多，前3節打完陷入57比67落後，而林書緯第4節還剩8分52秒時，與對方球員相撞，遭吹阻擋犯規，右眼角附近似乎也有受傷，讓場邊觀戰的林書豪情緒相當激動。

所幸林書緯經過治療後很快回到場上，且連續在外圍開火，重新提振球隊士氣，國王靠著奧帝（Austin Daye）末節還剩13.96秒關鍵三分球，將比分以78比78扯平，將比賽逼進延長賽。

國王延長賽一度取得4分領先，卻在後段被對手追上，而馬尼拉電氣的李歐斯（Jansen Rios）鐘響前飆進戲劇性三分球，讓比賽繼續「加班」。

國王在2度延長賽靠著林書緯在外圍開火，以及李愷諺上籃，聯手拉出一波9比0攻勢關門，有驚無險拿下這一勝。

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國王先發5人包辦全數得分，桑尼身為國王在「東超限定」重要武器，攻下31分、12籃板，奧帝24分次之，林書緯與曼尼高（Kenny Manigault）各得19分，李愷諺貢獻13分。馬尼拉電氣得分則以甘迺迪（David Kennedy）21分最高。

國王贏球後搭上晉級末班車，4強還包括日本B聯盟琉球黃金國王、廣島蜻蜓與桃園璞園領航猿，也形成台灣、日本2聯盟各2隊參戰局面，接下來4強賽將於3月7日在澳門舉行，勝出隊伍將於3月9日爭冠，冠軍將可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元）獎金。（編輯：龍柏安）1140212