擺脫國際賽夢魘 陳妍卉射擊亞洲盃青少女組摘金

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）17歲台灣射擊小將陳妍卉生涯前2場國際賽表現不佳，讓她始終耿耿於懷，她今天在亞洲盃10公尺空氣步槍青少女組射下金牌，成功雪恥，也擺脫昔日國際賽表現不佳的夢魘。

陳妍卉過去在國二時被教練陳弘振相中，當時僅練習6個月，就在全中運國女10公尺空氣步槍個人賽摘金，還與學姐聯手射下團體賽金牌。

陳妍卉在2023年迎接國際賽初體驗，但在亞錦賽、東南亞射擊錦標賽連2站都未能發揮水準，讓她相當沮喪。教練陳弘振接受中央社訪問時表示，過去就常聽陳妍卉提到，這是她一輩子的夢魘，從來沒打這麼爛過。

相隔1年多，陳妍卉再次等到出國參賽機會，這次在泰國舉辦的亞洲盃10公尺空氣步槍青少女組，她資格賽表現慢熱，一度落居第16、17名，一度讓教練相當緊張。

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所幸陳妍卉及時找回手感，最終資格賽繳出623.3分，以第4名晉級決賽，今天決賽再射出247.9分，擊敗伊朗選手247.1分，國際賽首面獎牌就是金牌。

陳妍卉透露，決賽時非常緊張，直到確定前3名後，心情才轉趨穩定。而陳弘振指出，愛徒這次在國際賽成功雪恥，相信能大幅提升自信心，接下來陳妍卉返台後將全力備戰全中運，並將目標瞄準名古屋亞運。（編輯：龍柏安）1140215