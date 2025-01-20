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蔡宛妘東南亞射擊錦標賽遞補驚喜摘金 表現穩定續拚亞運達標

2025/1/20 18:39（1/20 20:11 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）就讀新北市光復高中高一的蔡宛妘，原本是在東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少女組候補名單，在遞補取得參賽資格後，今天在決賽擊敗印尼選手，國際賽首秀就摘金，有了好的開始。

蔡宛妘國一下學期時因射擊隊人手不夠，後來在體育課被教練陳弘振相中，成為射擊隊一員。

陳弘振接受中央社訪問時表示，通常挑選選手，會將學科表現是否穩定納入考量，且加入前必須先經歷數週基本動作訓練的考驗，「每天下午4時到6時，撐著5公斤多的空槍做基本動作，沒有射擊機會，考驗選手毅力，能否撐過枯燥練習，而宛妘都有撐過去。」

蔡宛妘接觸射擊才半年多，首度參加112年全國中等學校運動會，就與隊友一同奪得10公尺空氣步槍團體賽銅牌，去年全中運在個人賽也有斬獲，帶回1面銅牌，也讓她信心大增。

第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，蔡宛妘今天在10公尺空氣步槍青少女組決賽以249.4分，擊敗14歲印尼小將阿查迪雅特（Yasmin Figlia Achadiat）248.1分，為台灣射下金牌。

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不過，蔡宛妘並非一開始就在正式出賽名單，陳弘振透露，原本規劃參賽的陳妍卉因適逢大學學測，決定不參加，「結果候補補到宛妘，證明她就是有金牌命。」

蔡宛妘近期才剛結束期末考，期間已4、5天未碰槍，直到昨天賽前練習才有機會接觸。陳弘振表示，原本預期蔡宛妘打進前3名就好，沒想到她表現如此穩定，接下來將力拚名古屋亞運達標。（編輯：張雅淨）1140120

#東南亞
#印尼
第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，新北市光復高中高一的蔡宛妘原本是在候補名單，在遞補取得參賽資格後，20日在10公尺空氣步槍青少女組決賽擊敗印尼選手，國際賽首秀就摘金。（陳弘振提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月20日
第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，新北市光復高中高一的蔡宛妘原本是在候補名單，在遞補取得參賽資格後，20日在10公尺空氣步槍青少女組決賽擊敗印尼選手，國際賽首秀就摘金。（陳弘振提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月20日
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