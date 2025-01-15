東南亞射擊錦標賽17日登場 台灣11月再辦大獎賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）東南亞射擊錦標賽17日起將在桃園公西靶場登場，台灣隊將由吳佳穎、劉恆妤領軍捍衛主場，協會秘書長陳武田今天表示，為爭取曝光度，今年11月將繼續舉辦大獎賽，「即使虧本也要辦。」

原本這項賽事預計在去年底進行，但因主辦國菲律賓因故只能舉辦室外飛靶項目，室內手、步槍項目必須擇地舉行，中華民國射擊協會臨時接下救火任務，這也是台灣繼2018、2023年之後，第3次主辦東南亞射擊錦標賽。

第46屆東南亞射擊錦標賽將於1月17至22日在桃園公西靶場進行，3屆奧運國手吳佳穎、去年在世界盃總決賽女子10公尺空氣手槍射下銀牌的劉恆妤將領銜出擊，陳俞如也將參賽，將與來自馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印尼、香港合計超過百名的好手同場較勁。

中華民國射擊協會秘書長陳武田接受中央社訪問時表示，去年首度主辦台北國際大獎賽，為持續爭取曝光度，預計今年11月將繼續舉辦，他透露，「這是一個策略，中國那邊一直在打壓，我們即使虧本也要辦。」

透過 Google News 追蹤中央社

中華民國射擊協會接下來目標是爭取主辦世界盃，陳武田透露，明年世界盃的時程大多數已經定案，僅剩1、2場還未確定，將盡力爭取。

這次東南亞射擊錦標賽比賽項目包括10公尺空氣手槍、25公尺手槍，10公尺空氣步槍與50公尺步槍三姿。（編輯：陳政偉）1140115