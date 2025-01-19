東南亞射擊錦標賽加賽摘金 林穎欣備戰亞洲盃

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣選手林穎欣今天在東南亞射擊錦標賽女子10公尺空氣步槍金牌戰，加賽階段射出10.5分，擊敗印尼選手穆芭洛卡，拿下金牌。她表示，接下來將備戰2月亞洲盃，今年目標拚亞運達標。

第46屆東南亞射擊錦標賽在桃園公西靶場舉行，林穎欣繼昨天與陳建安射下10公尺空氣步槍混合團體銀牌後，今天在個人賽上陣。

林穎欣金牌戰對決印尼的穆芭洛卡（Laila Mubarokah），從領先0.4分，但因第1發扳機扣太早，只打出9.7分，反而被穆芭洛卡超前0.4分，所幸林穎欣及時穩住陣腳，最後一發追平，並在加賽射出10.5分，留下金牌，至於對手則射下10.1分、以銀牌作收。

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林穎欣接受中央社訪問時表示，可能因為天氣冷、手指不好控制，未能掌握壓扳機節奏，加賽那一發則是抱持著順其自然的心態。

林穎欣規劃將在2月前往泰國參加亞洲盃，上半年還有世界盃、亞錦賽要比，她表示，名古屋亞運培訓分3階段，目前已進入第2階段，而她在這次比賽已達亞運標，將力拚在每階段都能達標，「不止一次，還要多次達標。」（編輯：張雅淨）1140119