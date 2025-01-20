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體育署辦理30場基層賽事轉播 電視、網路都可看

2025/1/20 15:49（1/20 16:36 更新）
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體育署主任秘書呂忠仁（中）20日在「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會上宣布，今年預計透過電視和網路等多元收視管道，轉播30場基層賽事，讓更多人瞭解到不同的體育賽事。中央社記者黎建忠攝 114年1月20日
體育署主任秘書呂忠仁（中）20日在「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」記者會上宣布，今年預計透過電視和網路等多元收視管道，轉播30場基層賽事，讓更多人瞭解到不同的體育賽事。中央社記者黎建忠攝 114年1月20日
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（中央社記者黎建忠台北20日電）體育署為提升國內運動賽事能見度，辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，今年預計轉播30場基層賽事、總時數超過120小時，並同時提供電視和網路等多元收視管道。

教育部體育署主任秘書呂忠仁今天出席記者會致詞表示，競技運動是紅花、全民運動是綠葉，紅花要完美搭配綠葉，台灣的體育風氣才能全面提升，讓民眾真正感受到運動的好處。

今年預計轉播30場基層賽事，將透過電視頻道的緯來體育台、緯來精采台MOD，也會在社群媒體平台的「動滋SPORTS」YouTube上直播。

體育署的「動滋SPORTS」3大社群媒體Facebook、IG、YouTube除了宣傳各大運動賽事外，也將依照不同平台屬性設計各式原創內容。

今年度更將推出全新單元「動滋hi five」，邀請國手或職業選手與基層賽事選手交流，透過對話和互動，帶領觀眾探索選手們的心路歷程。

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受邀出席開播記者會的世界12強棒球賽國手岳東華，在接受中央社記者訪問時表示，自己小時候的比賽都沒有轉播，要到高中的全國賽事才有可能，家人和親戚都得到現場，有時候工作就沒辦法到，所以現在的小朋友非常幸福。

今年的首場轉播賽事，將是1月22、23日的第13屆立德盃全國少棒錦標賽，接著就是山城盃全國羽球錦標賽以及和家盃排球錦標賽。（編輯：張雅淨）1140120

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