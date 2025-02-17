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桃猿宋嘉翔休賽季加強重訓 目標成為攻守均衡捕手

2025/2/17 18:55
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（中央社記者陳容琛台北17日電）樂天桃猿新星宋嘉翔是球團積極栽培的潛力捕手，休賽季他也針對平常比較少訓練的肌群加強重量訓練，目標在今年成為攻守均衡的捕手。

年僅20歲的宋嘉翔在2022年季中選秀獲得桃猿球團首輪指名，隔年立即締造中職史上最年輕開幕戰先發選手的紀錄，也繳出不錯的成績單，有望逐步接班桃猿主力的本壘指揮官。

不過，上季宋嘉翔碰到一些狀況，從季初感覺身體控制沒有這麼順暢，到後面狀況漸入佳境，沒想到6月又遭遇傷勢困擾，導致打擊調整沒有這麼好，直到季末才慢慢步上軌道，因此他在休賽季特別針對平常比較少訓練的肌群加強，「跟（林）子偉是同個訓練師，像是我在打擊前腳『煞車』比較沒力，他就能夠幫助我。」

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今年再度隨隊前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行「亞洲門戶交流賽」，宋嘉翔透露，抱著想要在比賽中超越對手的心態上場，雖然捕手出身的桃猿總教練古久保健二並未隨隊征戰，但宋嘉翔期許在打擊、守備兩方面表現均衡，「不要打擊好、守備不好或守備好、打擊不好，這是給自己今年目標。」

有趣的是，宋嘉翔在往年秋訓都會自掏腰包，透過古久保健二訂製捕手手套，而在今年拿到的手套內還刻上「RM2」，象徵桃猿加上宋嘉翔的背號，可見古久保健二的小巧思，宋嘉翔表示，「可能是他跟廠商說要用的。」（編輯：李亨山）1140217

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