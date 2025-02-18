12強紀錄片「冠軍之路」開拍 留存榮耀時刻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊去年勇奪冠軍，棒球熱持續延燒，以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路Team Taiwan」今天於天母棒球場宣布正式開拍，預計明年初上映。

導演龍男．以撒克．凡亞思透露，紀錄片開拍後團隊會以最高規格呈現，訪談、記錄多名參與12強的球員、教練；也規劃飛往美國、日本等國家，拍攝完整素材和其他國家棒球團隊，豐富紀錄片內容。紀錄片「冠軍之路」規劃在今年拍攝完畢、進行後製，預計明年初在全台正式上映。

中職會長蔡其昌今天出席開鏡記者會時表示，這支紀錄片主要是記錄12強台灣隊從不被看好的隊伍、到拿下世界冠軍，「這裡面一定有很多故事，希望透過導演完整勾勒出激勵人心的故事，不但讓冠軍的記憶永遠保存，也記錄在球員背後努力不懈的後勤人員，他們的付出也可以得到肯定。」

蔡其昌透露，由於這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊的教練團，與12強是同一批教練，導演也從資格賽集訓開始就跟拍，「他很認真，幾乎每天都來拍，我們也會希望未來如果在經費允許情況下，有專業人員來拍攝完整過程。」

透過 Google News 追蹤中央社

龍男．以撒克．凡亞思表示，之前去參觀「冠軍之路特展」時，除了獎盃、獎牌，最吸引他的是110名工作人員的名字，「很好奇情蒐、後勤在這次冠軍扮演什麼角色，想透過紀錄片把後勤部分做比較完整的整理。」

龍男．以撒克．凡亞思坦言，從12強奪冠之後，這幾個月有太多訪談影片需整理，「要跟時間賽跑，但我有信心可以完成這個案子，讓我們台灣棒球再次被世界看到。」（編輯：張雅淨）1140218