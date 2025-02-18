加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

12強紀錄片「冠軍之路」開拍 留存榮耀時刻

2025/2/18 13:23（2/18 14:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊奪冠為主題的「冠軍之路Team Taiwan」紀錄片18日於天母棒球場宣布正式開拍，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏（右起）、會長蔡其昌、威剛科技副總經理林天瓊、導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌進行開鏡儀式，祈求電影製作過程一切順利。中央社記者裴禛攝 114年2月18日
世界12強棒球賽台灣隊奪冠為主題的「冠軍之路Team Taiwan」紀錄片18日於天母棒球場宣布正式開拍，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏（右起）、會長蔡其昌、威剛科技副總經理林天瓊、導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌進行開鏡儀式，祈求電影製作過程一切順利。中央社記者裴禛攝 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊去年勇奪冠軍，棒球熱持續延燒，以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路Team Taiwan」今天於天母棒球場宣布正式開拍，預計明年初上映。

導演龍男．以撒克．凡亞思透露，紀錄片開拍後團隊會以最高規格呈現，訪談、記錄多名參與12強的球員、教練；也規劃飛往美國、日本等國家，拍攝完整素材和其他國家棒球團隊，豐富紀錄片內容。紀錄片「冠軍之路」規劃在今年拍攝完畢、進行後製，預計明年初在全台正式上映。

中職會長蔡其昌今天出席開鏡記者會時表示，這支紀錄片主要是記錄12強台灣隊從不被看好的隊伍、到拿下世界冠軍，「這裡面一定有很多故事，希望透過導演完整勾勒出激勵人心的故事，不但讓冠軍的記憶永遠保存，也記錄在球員背後努力不懈的後勤人員，他們的付出也可以得到肯定。」

蔡其昌透露，由於這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊的教練團，與12強是同一批教練，導演也從資格賽集訓開始就跟拍，「他很認真，幾乎每天都來拍，我們也會希望未來如果在經費允許情況下，有專業人員來拍攝完整過程。」

google news透過 Google News追蹤中央社

龍男．以撒克．凡亞思表示，之前去參觀「冠軍之路特展」時，除了獎盃、獎牌，最吸引他的是110名工作人員的名字，「很好奇情蒐、後勤在這次冠軍扮演什麼角色，想透過紀錄片把後勤部分做比較完整的整理。」

龍男．以撒克．凡亞思坦言，從12強奪冠之後，這幾個月有太多訪談影片需整理，「要跟時間賽跑，但我有信心可以完成這個案子，讓我們台灣棒球再次被世界看到。」（編輯：張雅淨）1140218

#台灣隊
#天母棒球場
#蔡其昌
#世界12強棒球賽
#世界棒球經典賽資格賽
世界12強棒球賽台灣隊奪冠為主題的「冠軍之路Team Taiwan」紀錄片18日於天母棒球場宣布正式開拍，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏（右起）、會長蔡其昌、威剛科技副總經理林天瓊、導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌進行開鏡儀式。中央社記者裴禛攝 114年2月18日
世界12強棒球賽台灣隊奪冠為主題的「冠軍之路Team Taiwan」紀錄片18日於天母棒球場宣布正式開拍，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏（右起）、會長蔡其昌、威剛科技副總經理林天瓊、導演龍男•以撒克•凡亞思、監製張永昌進行開鏡儀式。中央社記者裴禛攝 114年2月18日
蔡其昌
WBCQ陳子豪林盛恩因傷遭割愛 蔡其昌：身體最重要消防署：台中新光三越氣爆前廠商聞到瓦斯味 研判爆炸與裝修有關
世界12強棒球賽
經典賽資格賽開打 新北市民廣場21日起連3天直播台灣的棒球詩篇音樂會加場 3/1、3/9前進台中高雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：