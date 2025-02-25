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2025中華企業射箭聯盟選秀會 18歲風佑築成狀元

2025/2/25 17:29
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（中央社記者黎建忠台北25日電）中華企業射箭聯盟今天舉行第7屆選秀會，剛拿下射箭亞洲盃女子反曲弓銀牌的風佑築，沒有意外由新濠建設選走如願當選狀元。她謙虛表示，希望能增進實力，幫助團隊進入季後賽。

目前就讀新北市明德高中三年級的風佑築，上週六才在泰國曼谷的射箭亞洲盃一路闖進決賽，儘管最終不敵印度選手，但仍寫下個人最佳成績，並為台灣射下1面銀牌。

風佑築今天在選秀會後接受媒體訪問時表示，其實心裡多少知道會成為狀元，但還是非常緊張，也希望今年賽季有更多表現的機會。

她提到，企業聯賽強度很高，也可以跟國內最強的選手一起較勁，對於累積經驗很有幫助，將來出國比賽也比較不會緊張。

去年風佑築還在協會青年隊，並且拿下企業聯賽的「箭林之后」，今年正式轉入「職業隊」，談到最大的差異，她笑說：「青年隊年紀都一樣年輕，大家比較沒有隔閡，但到了職業隊之後，希望能盡快跟隊友培養出好的默契。」

2025年賽季的各隊保留名單，新濠建設有6人，其中施孟君之前就和風佑築認識，至少讓她進入新團隊後不會太陌生。

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風佑築強調：「我只是企業聯賽的菜鳥，要學的東西還有很多，只希望能繼續增進自己的技術，然後幫助團隊闖進季後賽。」

2025年中華企業射箭聯盟選秀會共24名男子選手、16名女子選手報名參加，最終僅13人獲選；中華企業射箭聯盟會長邱炳坤表示，感謝企業支持才能一路走到現在，也希望選手平時能好好訓練，拿出職業的態度才對得起自己，將來或許有機會進入母企業上班，開創出另一條道路。（編輯：龍柏安）1140225

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