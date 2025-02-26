德國羽球公開賽 葉宏蔚、詹又蓁混雙晉16強

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）德國羽球公開賽今天繼續展開首輪賽事，台灣混雙組合葉宏蔚與詹又蓁以2比1逆轉擊敗印尼組合，闖進16強，本季合拍首勝到手，擺脫今年前2站一輪遊的陰霾。

世界羽球聯盟（BWF）本週展開歐洲系列賽，首站為超級300系列德國公開賽，而男雙組合王齊麟與邱相榤缺陣，將直接參加3月4日在法國登場的奧爾良羽球大師賽，為後續超級1000系列全英羽球公開賽做暖身。

葉宏蔚在巴黎奧運後混雙改搭學妹詹又蓁，去年10月吉隆坡羽球大師賽奪得合拍首冠，但在今年前2站馬來西亞、印度公開賽都在首輪出局。

「葉詹配」本週重振旗鼓，首輪迎戰印尼組合法扎（Marwan Faza）與普拉納塔 （Aisyah Salsabila Putri Pranata），以18比21、21比15、21比13逆轉勝出，收下本季合作首勝以及16強門票。

葉宏蔚接受中央社訪問時表示，近期調整主要是讓分工更明確，「學妹的觀念還比較偏向女雙，對混雙的解讀和配合，還不夠了解」。而他也訂定今年目標，希望能躋身世界排名前25。

台灣男雙組合有部分變動，蘇敬恒與林秉緯這次各自改搭吳冠勳、陳政寬出賽。

蘇敬恒與吳冠勳男雙首輪出戰印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）與雷蒂納斯巴帕蒂（Ruban Kumar Rethinasabapathi），化解對手3個賽末點機會，以21比16、18比21、23比21脫困。

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至於陳政寬與林秉緯則首輪僅花26分鐘，以21比12、21比14淘汰阿爾及利亞組合馬邁里（Koceila Mammeri）與梅德爾（Youcef Sabri Medel），分頭闖進16強。

女單部分，董秋彤因美國女將張蓓雯退賽，不費吹灰之力、直接晉級16強。（編輯：方沛清）1140226