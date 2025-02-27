世界拳擊聯盟獲IOC授權 體育署：已有良好對話

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（中央社記者黎建忠台北27日電）世界拳擊聯盟（WB）獲國際奧會（IOC）暫時授權國際總會資格，將成全球管理拳擊運動最高組織。體育署競技組長藍坤田今天說，已和WB有良好對話，希望相關規定符合IOC規範。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）官員在受訪時表示，運動員安全的重要性至高無上，聯盟認識到「性別明確」（gender clarity）是一個極度複雜的議題，已有相當時間，而這個議題牽涉重大福祉考量，聯盟已成立醫療委員會工作小組，正在擬定「生理性別、年齡和體重」（Sex, Age and Weight）政策。

藍坤田今天在接受中央社記者訪問時提到，2天前中華民國拳擊協會、教育部體育署以及國家代表隊隊醫林瀛洲，一起和WB對話，雙方溝通管道非常暢通。

藍坤田強調：「我們希望WB能盡快公布相關的規定，並且希望所有規定都能符合國際奧會公平不歧視、兼具包容性的原則，才能真正幫助到拳擊運動。」

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另外，已經被國際奧會除權的國際拳擊總會（IBA）宣布，將於3月8日舉辦女子世界拳擊錦標賽，並且祭出10萬美元（新台幣約330萬元）的高額冠軍獎金，希望吸引更多好手參賽。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，現在協會已經不會安排選手參加IBA舉辦的賽事，全力配合國際奧會的政策。（編輯：管中維）1140227