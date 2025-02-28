高一方品嚴「濃眉」亮相 木棒聯賽敲關鍵二壘打

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽季軍戰台東體中野手方品嚴今天以「濃眉」造型登場，關鍵時刻有表現，4局下敲出突破僵局二壘打，率隊以2比0奪季軍，高一就在木棒聯賽先發出賽，也感謝教練團給機會。

台東體中113學年度高中棒球聯賽（木棒組）本屆僅報名2名高一球員，方品嚴季軍戰先發扛6棒、守右外野，4局下平手時敲出關鍵二壘打，幫助球隊送回第1分，今天總計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點。

台東體中總教練陳峰岳表稱讚方品嚴有天分，球棒控制能力佳，有機會成為具長程打擊能力的打者，未來性值得期待，雖然才高一，但初生之犢不畏虎，面對大賽沒有生澀感，只是在跑壘觀念還要加強，有時候在戰術、面對牽制的反應和動作還沒有這麼流暢。

方品嚴賽前就「預感」今天會被採訪，他笑說這也是目標，從小學4年級開始打球後，第一次打入4強，很想要有好表現被訪問，木棒聯賽近幾場狀況不錯。

打出關鍵二壘打的打席，方品嚴透露策略是抓變化球打，兩好球後變化球到想要的位置、蠻開心的，也感謝教練團給機會，高一就在木棒聯賽打先發，他坦言第1階段時有點壓力，但已經慢慢習慣了，把可以做的做好。

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方品嚴是自薦到東體打球的球員，因為覺得東體訓練打者很有一套，自評升上高中後擊球的力道、穩定度都有進步，身高181公分有身材優勢，打擊也有力量。

方品嚴今天將防曬膏塗在眉毛上，他笑說「這是臉上的藝術」，在教練的建議下開始畫眉，「濃眉感覺也還不錯」，開始畫眉後打得不錯後就會有迷信，怕沒有繼續畫會打不好。（編輯：陳政偉）1140228