台南亞太棒球中心春訓氣候穩定 韓職2隊想再來

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府今天表示，進駐亞太棒球中心春訓的韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊，返國後不約而同表達明年再來的高度意願；台南春季氣候相對穩定，期待成為春訓搶手基地。

台南市亞太國際棒球訓練中心整體工程今年1月完工，南市府體育局今天指出，日本超強寒流來襲，沖繩作為日本職棒球團春訓基地，卻傳出中日龍隊在球場備鐵桶生火，燃燒淘汰球棒、整土耙子取暖畫面，反觀台南冬季乾燥溫暖，讓球員不易受到氣候因素干擾。

剛在亞太棒球中心完成春訓的韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊及WBCQ南非國家代表隊，對台南冬季溫暖穩定留下深刻印象，也認為亞太棒球中心規模完善、設備精良及交通便利，是球員進行高強度訓練、提升體能、調整打擊與投球狀態的絕佳環境。

體育局表示，韓職2球隊先後返回韓國，不約而同表達隔年再來的高度意願，期盼長期維持良好穩定交流。市府也在韓職春訓前、中、後，搜集球團管理高層、教練、選手等多方意見，希望將亞太棒球中心打造成國際球團春訓搶手地點。

以往，佛羅里達州和亞利桑那州是美國大聯盟球隊春訓基地，日本九州、沖繩、鹿兒島則是亞洲國家球隊春訓熱門地點，氣候雖溫暖，不免受到潮濕、寒流、降雨或海風等氣候因素影響，造成訓練可能不如預期。

不過，台南是台灣日照天數最多城市，春季氣候也相對穩定。亞太棒球中心更是完善三級棒球園區，不易受到氣候干擾，夜間也可持續練習，韓職樂天巨人隊進駐期間，教練團規劃多組人馬同時訓練，且加強個別球員夜間訓練，發揮訓練效率。

此外，亞太棒球中心距離國道1號永康交流道不遠，周邊也有桂田酒店、雀客藏居、劍橋飯店等連鎖旅宿，減少舟車勞頓，同時緊鄰市立安南醫院及奇美醫院，讓球員迅速獲得完善醫療支援。

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體育局表示，韓職樂天巨人隊春訓結束後，宣布捐贈4000顆球給體育局、長榮中學、民德國中、崇明國中與文元國小等校，也主動提出指導台南三級棒球選手，協助推動在地棒球教育。

體育局期待亞太棒球中心成為春訓搶手基地，讓球團最短時間接軌融入台南訓練日常，也讓台南市引入國際球隊教學與經驗分享，帶動三級培訓水準。（編輯：郭諭儒）1140308