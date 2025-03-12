中職官辦熱身賽開打 10局下桃猿林立敲再見安打

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒官辦熱身賽今天開打，富邦悍將與樂天桃猿在嘉義市棒球場交手，雙方以0比0鏖戰至第10局突破僵局制，10局下滿壘時林立敲出再見安打，終場桃猿以1比0奪勝。

這場比賽雙方前9局都沒辦法攻下分數，到了延長賽突破僵局制，10局下悍將由廖任磊登板投球，桃猿隊的林子偉先站上二壘，馬傑森犧牲觸擊成功，下一棒林智平透過野手選擇上壘後、再盜上二壘，林承飛獲故意四壞球保送，形成滿壘，最後林立敲出再見安打，此戰他有3安猛打賞表現。

此外，10局下在林承飛的打席時，投手廖任磊因為超時而被計1顆壞球。日前總教練會議討論縮短投球計時器秒數限制，新版本的計時規定為壘上有人23秒、壘上無人18秒，會先在今年官辦熱身賽試行，最快明年正式上路。

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樂天桃猿今天推出黃子鵬先發，他用56球投5局，僅被擊出2支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分。接著李家明、蘇俊璋、呂詠臻、陳柏豪、舒治浩登板各投1局，都沒有失分。

富邦悍將則是由洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，他是前中信兄弟洋投象魔力。魔力藍此戰用60球投5局，被敲4支安打，投2次保送、1次三振，沒有失分。之後林栚呈、賴鴻誠、李吳永勤、林旺熙、曾峻岳登板也都無失分，最後廖任磊遭敲再見安打。（編輯：謝雅竹）1140312