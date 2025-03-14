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洲際棒球場整建延宕 中市府：拚明年球季前優化

2025/3/14 17:46
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中洲際棒球場進行環境優化，中職新球季將開打，球場內廁所在4月分階段施工，整修計畫延宕，市議員要求今年底完成所有項目發包，市府則說，力拚明年球季前完成環境優化。

體育署去年6月核定補助「台中洲際棒球場優化增能整建計畫」，包含內野下層廁所、照明系統及LED燈具、2樓座位區、中央空調、球員休息室等，5大整建項目，總經費1.1億元。

台中市議會今天召開臨時會教育文化委員會，民進黨市議員江肇國指出，整建計畫目前僅完成部分，廁所在4月中旬才動工，他憂心隨著大巨蛋落成啟用，洲際棒球場逐漸被取代，台中棒球之都的美名岌岌可危，若無法把握時間將球場環境修繕提升，除辜負球迷期待，也會讓台中棒球賽事落於人後，要求今年底工程全部完成發包。

國民黨籍市議員李中、民進黨籍市議員林德宇認為，市府與委外廠商在場地維護、環境修繕的執行權責應釐清。民進黨籍市議員黃守達則要求訂出5大修繕項目可完成的期程。

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運動局長游志祥表示，目前球員休息區、草皮等修繕已完工，尚待改善有廁所、照明、空調以及2樓座位區整建，廁所改建後將調整男女比例為1比5，修繕期間將開放3樓廁所供使用，他強調，球迷的服務與享受也不受影響。明年球季前完成環境優化，提供更好觀賽環境。

主席、無黨籍市議員陳廷秀指出，契約內容可請法制局協助，希望好好運用經費修繕球場，讓推動棒球運動更順利。他裁示照案通過，附帶決議今年底市府將相關工程都發包。（編輯：林恕暉）1140314

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