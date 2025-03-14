中職熱身賽蘇智傑敲逆轉三壘安打 助獅隊擊退龍

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，統一獅隊與味全龍隊互有領先，龍隊在6局下本來要回領先，不過7局上蘇智傑敲出2打點逆轉三壘安打，終場獅隊以8比7擊退龍隊。

龍隊在1局下就有攻勢，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢敲安打後，劉基鴻擊出高飛犧牲打、得1分；2局下張政禹選到保送後，蔣少宏敲二壘安打送回1分，接著郭天信、李凱威接連敲安打再得1分，之後朱育賢擊出1打點滾地球，龍隊取得4比0領先。

4局下龍隊一、三壘有人時，吉力吉撈．鞏冠擊出高飛犧牲打，再添1分；不過5局上獅隊的蘇智傑靠著二壘手失誤上壘後，靠著捕手捕逸到二壘，接著陳重廷敲出一壘安打，下一棒林岱安雖然擊出雙殺打，不過送回1分。

獅隊在6局上灌進大局，靠著四壞保送、觸身保送及陳鏞基的安打，攻占滿壘後，潘傑楷擊出安打送回1分，蘇智傑再選到保送擠回1分，接著胡金龍敲出2打點安打、形成平手，林岱安再敲超前1打點二壘安打，獅隊取得6比5領先。

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龍隊在6局下靠著張政禹、蔣少宏敲安打，並靠著中外野手李丞齡失誤追平，吉力吉撈．鞏冠再敲二壘安打攻下1分，再度要回領先。不過7局上獅隊的陳重羽敲三壘安打後，潘傑楷選到保送，蘇智傑再敲三壘安打，帶有2分打點逆轉比分。

終場獅隊就以8比7奪勝，蘇智傑此戰3打數敲出1支安打，獲得1次保送，包辦3打點、2得分。（編輯：張銘坤）1140314