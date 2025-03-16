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李晨薰走過二次手肘開刀 美職生涯尋求復出

2025/3/16 14:36（3/16 14:56 更新）
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美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手李晨薰（圖）去年經歷手肘開刀，整年復健，今年球季尋求復出賽場。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
美國職棒舊金山巨人隊小聯盟投手李晨薰（圖）去年經歷手肘開刀，整年復健，今年球季尋求復出賽場。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
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（中央社記者林宏翰鳳凰城15日專電）李晨薰在台灣曾是同世代的頂尖投手，2年前風光加盟美國職棒巨人隊，但短暫出賽4場之後，沉寂至今，原來他經過第2次手肘開刀，本季尋求復出。

23歲的李晨薰今年展開在美國職棒的第3次春訓，他2023年加入舊金山巨人隊，但當年僅出賽4場，投5.1局責失9分，隔年他完全沒有比賽紀錄，很少人知道發生了什麼事。

李晨薰在巨人春訓基地接受中央社訪問，表示去年進行韌帶修復手術，一整年都在復健，春訓至今已經進入牛棚練投，期待在4月或5月能夠上場比賽。

李晨薰學生時代就投出名號，是國內外球探追逐的焦點，但高中三年級時，赴美進行手肘韌帶重建手術，棒球路一度中斷，後來重返投手丘投出成績，在2023年以約總額80萬美元（約新台幣2423萬元）加盟巨人隊。

去年經歷第二次開刀，李晨薰說：「已經有了第一次的經驗，第二次開刀沒有想太多，按照球隊給的課表復健，球員受傷在所難免，開刀已經是事實，就不要再去想了，一切往前看。」

美國職棒生涯進入第3年，李晨薰最大心得就是「身體健康最重要」，對於今年的目標，他希望持續增加肌肉量，讓身體更強壯、避免受傷。

舊金山巨人隊體系擁有3名台灣投手，包括去年登上大聯盟的鄧愷威、走過傷痛尋求復出的李晨薰，還有今年剛入隊的陽念希。

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陽念希是職棒球員之子，他的父親陽東益曾效力台灣中華職棒統一獅隊7年。陽念希剛從平鎮高中畢業，年僅18歲，擁有188公分、90公斤的身材優勢，剛加入巨人隊春訓營。

陽念希以合約總值50萬美元（約新台幣1639萬元）加盟巨人，春訓以來，在球隊刻意安排之下，手臂處於休眠狀態。陽念希表示，球隊希望讓他的手臂完全休息，暫時不投球，利用這段時間加強肩膀的肌力，提升身體素質。（編輯：張芷瑄）1140316

18歲台灣投手陽念希加入美國職棒舊金山巨人隊春訓營，展開美國職棒生涯，他的父親是前職棒球員陽東益。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
18歲台灣投手陽念希加入美國職棒舊金山巨人隊春訓營，展開美國職棒生涯，他的父親是前職棒球員陽東益。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
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