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詹子賢、王政順開轟 中職熱身賽兄弟擊退悍將

2025/3/20 22:12（3/20 22:31 更新）
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中華職棒20日在台中洲際棒球場進行官辦熱身賽，中信兄弟和富邦悍將互有領先，兄弟詹子賢（圖）第5局轟出陽春全壘打，幫助球隊一度超前比分。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月20日
中華職棒20日在台中洲際棒球場進行官辦熱身賽，中信兄弟和富邦悍將互有領先，兄弟詹子賢（圖）第5局轟出陽春全壘打，幫助球隊一度超前比分。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年3月20日
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在洲際棒球場的官辦熱身賽，中信兄弟和富邦悍將互有領先，悍將的張育成包辦3打點，不過兄弟的詹子賢轟出陽春砲，王政順在8局下敲逆轉轟，終場兄弟以8比6搶勝。

悍將在3局上攻下大局，董子恩、陳真、李宗賢、申皓瑋接連敲出安打，取得2比0領先，張育成再敲出三壘安打，帶有2分打點。兄弟之後慢慢追分，3局下許庭綸、高宇杰都敲二壘安打，攻下1分，4局下再追回1分，剩2分落後。

5局下兄弟的黃韋盛、張仁瑋、李聖裕接連敲安打，陳俊秀再擊出高飛犧牲打、追平比數，接著詹子賢從范柏絜手中轟出陽春全壘打，取得5比4領先。6局上悍將一、三壘有人時，陳真擊出高飛犧牲打，再度追平；7局上葉子霆敲安打後盜上二壘，張育成再敲1打點安打，悍將要回領先。

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不過8局下兄弟的王政順從林栚呈手中轟出逆轉2分砲，之後張仁瑋再敲出1打點安打，終場兄弟就以8比6擊退悍將。雖然這場比賽獲勝，但兄弟的張士綸在8局下牽制回壘時，疑似傷到肩膀，被擔架抬下場。

悍將今天推出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，用72球投4局，被敲出6支安打，投3次保送、2次三振，失掉4分。兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）則是用49球投2.2局，被敲4支安打，沒有出現保送，投出3次三振，失掉4分。（編輯：陳政偉）1140320

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