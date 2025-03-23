力亞士熱身賽好投扛悍將首戰先發？鋒總：都有可能

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊開季先發輪值有雛形，總教練陳金鋒點名本土投手3人，而3名洋投都排先發也是考量；洋投力亞士今天熱身賽先發5局無失分，是否為開季首戰先發，陳金鋒表示，都有可能。

悍將洋投力亞士（Roenis Elías）官辦熱身賽出賽表現穩定，前一場16日對樂天桃猿先發5局挨1轟，失掉1分責失分，今天對中信兄弟先發，用79球投5局被敲出4支安打，投出1次四壞保送、5次三振，無失分，率悍將以6比0搶勝，力亞士是勝投。

賽前被問起開季先發投手輪值安排，陳金鋒點名張奕、李東洺和黃保羅都是人選。至於是否3名洋投將採2先發、1後援，陳金鋒表示，3個洋投都是先發也有可能，還在考量排定哪個方向比較好；媒體追問是否排洋投扛開季首戰機會高，他表示，算起來應該是機會比較大。

賽後陳金鋒再度受訪談力亞士狀況，提到力亞士兩場熱身賽球數慢慢往上加，今天排定是力亞士官辦熱身賽最後一場先發，所以球數設定在80球左右；被問起力亞士是否就是悍將開季首戰先發，陳金鋒僅表示，「都有可能」。

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力亞士自評今天首局太急躁，2局過後恢復平常投球的感覺，會用這個感覺繼續準備正式賽季；跟過往韓職經驗相比，認為台灣打者型態沒有太大落差，稱讚今天對手兄弟打線很強，即使投出很好的球路，對方也可以打得不錯。

力亞士感謝守備幫忙，特別點名右外野手林哲瑄今天有很好的守備，至於是否是開季首戰先發也不確定，「準備好面對每一場比賽」。（編輯：張雅淨）1140323