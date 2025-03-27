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邁阿密網賽 外卡黑馬淘汰前球后、茲韋列夫輸球

2025/3/27 14:09
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（中央社邁阿密26日綜合外電報導）外卡參賽的菲律賓新星伊亞拉今天在邁阿密大師賽直落兩盤，以6比2、7比5爆冷拍落世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂，闖進女單4強；男單頭號種子茲韋列夫也不敵法國小將費斯。

路透社報導，19歲的伊亞拉（Alexandra Eala）今天和偶像對陣毫無懼色，早早破發之後掌控比賽，終至拿下勝利，在她剛起步的職業生涯寫下迄今最大勝利。

伊亞拉賽後受訪表示：「我不知道該說什麼，我是說，我現在簡直不敢相信，真的開心極了。」

「我會永遠記得這場比賽。」

5度大滿貫女單冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）開打就失誤連連，第一盤有多達19個非受迫性失誤，一整盤連一個發球局都保不住，伊亞拉則是打得自在，馳騁球場各個角落，巧妙地打出致勝球。

第2盤伊亞拉一度2比4落後，但她隨即扭轉局面，在斯威雅蒂以5比4領先，嘗試以拿下發球局贏得這盤之際反破得手，最終逆轉戰局，靠著此役的第8次破發結束比賽。

這是伊亞拉本屆賽會第3度擊敗大滿貫冠軍，今天拍落斯威雅蒂之前，她接連淘汰了澳洲公開賽女單冠軍、美國名將基斯（Madison Keys），以及2017年在法國公開賽封后的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

男單方面，頭號種子茲韋列夫（Alexander Zverev）今天鏖戰3盤，仍以6比3、3比6、4比6不敵法國新星費斯（Arthur Fils），這是費斯繼本月稍早的印地安泉（Indian Wells）後，連續第2次闖進大師賽8強。

身材高大的茲韋列夫靠著一記愛斯拿下首盤後，17號種子費斯第2盤扭轉局勢，將比數扳成1比1。

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決勝盤茲韋列夫原本還以3比1領先，但之後擊球開始失去準度，原本擅長的反拍頻頻在關鍵時刻失誤，最終丟掉比賽。

20歲的費斯賽後表示：「第3盤3比1時，我以為比賽要結束了，他的發球很棒，但我對自己說，不要急，盡力奮戰下去，如果能破發就好了，之後事情就這樣發生了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130327

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