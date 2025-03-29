貝茲10局再見3分砲助道奇8比5勝老虎 大谷連4場敲安

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天主場迎戰底特律老虎，強打貝茲於延長賽10局下擊出再見3分砲，幫助道奇以8比5氣走老虎，日本籍球星大谷翔平則是開幕戰至今連4場敲安。

兩隊打完前9局形成3比3平手，但老虎10局上添得2分超前比數，比賽來到關鍵的10局下，貝茲（Mookie Betts）在隊友攻占二壘、三壘且滿球數的情況下，奮力一擊把球掃向左外野看台，助道奇以8比5捍衛主場。

大谷翔平今天4打數敲1安，這支安打就是在貝茲扛再見轟的前一棒擊出，而且他從開幕戰至今連4場都敲安，目前打擊率是3成75。

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去年敲出世界大賽史上首支再見滿貫砲的道奇強打弗利曼（Freddie Freeman）於6局下開轟，康佛特（Michael Conforto）與史密斯（Will Smith）則在延長賽擊出帶有打點安打，兩人皆是道奇10局下灌進5分的功臣。

道奇強投山本由伸先發5局被敲5安，掉2分都是責失分，並投出10次三振，但可惜無關勝敗。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140329