張肇元再見安當英雄 雄鷹主場開幕戰逆轉勝桃猿

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊今天主場開幕戰很戲劇化，雄鷹前半段多處於落後，9局下張肇元再見安打，率隊以4比3逆轉擊敗樂天桃猿，奪本季首勝，張肇元獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊開季吞下3連敗，今天回到主場澄清湖棒球場迎戰桃猿隊，桃猿隊1局上先拿下2分，雄鷹隊2局下靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）陽春砲先追1分，6局下曾子祐敲出三壘打，王柏融滾地球送回追平分。

桃猿隊7局上林立適時安打送回超前分，再度要回領先，雄鷹隊9局下追分，1人出局後王柏融安打、魔鷹敲出二壘打，張肇元再見安、一棒送回2分，幫助球隊逆轉搶勝。

張肇元4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，為勝利打點，敲出個人中職生涯第2支再見安打，巧合是前1支再見安打對手也是桃猿、也是在澄清湖棒球場敲出。

雄鷹隊主場開幕戰湧入1萬5487名觀眾，張肇元站上MVP頒獎台先感謝球迷，「在場上發現今天內野到2樓幾乎都滿場，有嚇一跳、非常感謝各位。」之前客場出賽輸球，今天回到主場，不希望勝利被奪走，要捍衛主場。

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張肇元表示，9局關鍵打席心情非常緊張，前幾局得點圈有人機會都沒能把分數打回來，當下想著後面還有學長吳念庭，把選球做好就好，投手進攻好球帶，沒有想太多，積極出棒攻擊。

雄鷹隊投手林詩翔後援投1局被敲出1支安打，沒有投出四死球保送、無失分，奪下勝投。（編輯：管中維）1140404