加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位
首頁 / 運動

張肇元再見安當英雄 雄鷹主場開幕戰逆轉勝桃猿

2025/4/4 19:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊今天主場開幕戰很戲劇化，雄鷹前半段多處於落後，9局下張肇元再見安打，率隊以4比3逆轉擊敗樂天桃猿，奪本季首勝，張肇元獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊開季吞下3連敗，今天回到主場澄清湖棒球場迎戰桃猿隊，桃猿隊1局上先拿下2分，雄鷹隊2局下靠著洋砲魔鷹（Steven Moya）陽春砲先追1分，6局下曾子祐敲出三壘打，王柏融滾地球送回追平分。

桃猿隊7局上林立適時安打送回超前分，再度要回領先，雄鷹隊9局下追分，1人出局後王柏融安打、魔鷹敲出二壘打，張肇元再見安、一棒送回2分，幫助球隊逆轉搶勝。

張肇元4打數敲出1支安打、貢獻2分打點，為勝利打點，敲出個人中職生涯第2支再見安打，巧合是前1支再見安打對手也是桃猿、也是在澄清湖棒球場敲出。

雄鷹隊主場開幕戰湧入1萬5487名觀眾，張肇元站上MVP頒獎台先感謝球迷，「在場上發現今天內野到2樓幾乎都滿場，有嚇一跳、非常感謝各位。」之前客場出賽輸球，今天回到主場，不希望勝利被奪走，要捍衛主場。

google news透過 Google News追蹤中央社

張肇元表示，9局關鍵打席心情非常緊張，前幾局得點圈有人機會都沒能把分數打回來，當下想著後面還有學長吳念庭，把選球做好就好，投手進攻好球帶，沒有想太多，積極出棒攻擊。

雄鷹隊投手林詩翔後援投1局被敲出1支安打，沒有投出四死球保送、無失分，奪下勝投。（編輯：管中維）1140404

張肇元
林安可連2天開轟、林培緯逆轉安 獅隊奪2連勝後勁5局無失分好投 中職熱身賽雄鷹擊退獅隊
魔鷹
美職掀魚雷球棒風潮 林威助：擊球點較靠近身體衛蘭德首度亮相先發勝 獅官辦熱身賽擊敗雄鷹
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：