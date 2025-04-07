道奇隊將拜訪白宮 大谷翔平可望首見川普

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）美國職棒去年冠軍洛杉磯道奇7日將訪問白宮，球星大谷翔平可望與美國總統川普（Donald Trump）第一次見面。一向為黑人發聲的球星貝茲坦言，這是困難的決定。

白宮按照多年傳統，邀請職棒冠軍隊與總統見面。洛杉磯道奇隊3月底宣布，接受白宮的邀請，在美國時間4月7日訪問白宮。道奇當天起與華盛頓國民隊展開3連戰。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）記者赫南德茲（Dylan Hernandez）引述日本媒體指出，大谷翔平已經決定參與道奇隊的白宮之行。這將是大谷翔平與川普的首次見面。

道奇隊這次接受白宮邀約，引發反對聲音，赫南德茲在洛杉磯時報的專欄文章批評「道奇隊訪問白宮，與球隊應該代表的一切價值背道而馳」。

赫南德茲提到，道奇隊史曾有球星傑基羅賓遜（Jackie Robinson）打破種族藩籬，成為大聯盟史上第一名黑人球員，如今球隊「可悲、沒骨氣」向仇恨勢力屈膝。

道奇陣中一向為黑人發聲的貝茲（Mookie Betts）已經公開表示，會隨隊參訪白宮，但他坦言這是一個困難的決定。貝茲2018年效力波士頓紅襪隊時奪冠，但2019年川普的第一任期，貝茲拒絕進白宮。

貝茲上次為了政治立場而缺席，這次決定跟著球隊走，他向「全國公共電台」（NPR）表示：「這就是身為黑人在美國的艱難處境…不管我選擇如何，都會有人生氣。這跟我無關，跟政治無關，這是道奇隊和休息室裡的隊友們有關。」

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道奇隊裡也有人高度期待見到川普，後援投手崔南（Blake Treinen）是公開的川普支持者，2020年道奇隊贏得世界大賽，隔年受邀進白宮時，崔南因與時任總統拜登（Joe Biden）不對盤，選擇缺席。

但這次崔南說：「我非常期待，他（川普）是我這輩子見過最偉大的總統，我很期待見到他，與他握手，感謝他所做的一切。」（編輯：張芷瑄）1140407