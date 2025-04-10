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鄭世忠訪視宜蘭訓練基地 為林昀儒打氣

2025/4/10 15:56（4/10 16:06 更新）
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體育署長鄭世忠（右）10日前往宜蘭關心桌球好手林昀儒（左）的訓練近況，也允諾會當選手最佳後盾給予支援。中央社記者黎建忠攝 114年4月10日
體育署長鄭世忠（右）10日前往宜蘭關心桌球好手林昀儒（左）的訓練近況，也允諾會當選手最佳後盾給予支援。中央社記者黎建忠攝 114年4月10日
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（中央社記者黎建忠台北10日電）體育署長鄭世忠今天赴宜蘭，關心桌球好手林昀儒訓練基地與練球狀況，並下場小試身手對打幾球。鄭世忠表示，訓練基地看起來還不錯，未來有什麼需要，體育署會當選手後盾。

鄭世忠今天先前往宜蘭安農溪視察輕艇激流人工賽道工程，隨後轉往關心人在宜蘭訓練的林昀儒。

林昀儒在宜蘭的訓練基地設在宜蘭縣農會，有4張不同品牌的桌球桌，讓他可以提前適應不同賽事的狀況，並且設有4台高速攝影機，讓教練和黃金計畫團隊可以在每次練球完之後，進行影像分析找出優缺點。

林昀儒接受媒體訪問時表示，這裡的訓練環境蠻不錯，雖然沒有國訓中心這麼大，但也算是相當精美，「現在我就是盡量把訓練的內容和狀態，在比賽中打出來。」

至於雙打的部分，除了要和鄭怡靜重新搭配混雙外，2028洛杉磯奧運也新增男雙項目，林昀儒強調，未來可能會多放一些精力在雙打上面，一步一步調整比重。

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林昀儒的教練王翊澤提到，高速攝影機對訓練非常有幫助，可以偵測選手擊球速度，也可以用超高倍的慢動作鏡頭，檢視選手的發力方式、位置、角度等等。

林昀儒預計週末前往澳門參加國際桌球總會（ITTF）舉辦的世界盃桌球賽，王翊澤強調，「現在就是讓他順順的打，昀儒是一名很成熟的球員了，也很清楚知道自己該怎麼調整。」（編輯：吳素柔）1140410

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