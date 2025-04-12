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後勁是聰明的投手 洪一中：常投到滿壘但少失分

2025/4/12 19:05（4/12 19:41 更新）
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中職台鋼雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）11日先發6局無失分，投球數為個人生涯新高、無關勝敗，總教練洪一中12日受訪指出，後勁常常投到滿壘但很少失分，是很聰明投手。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月12日
中職台鋼雄鷹隊洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）11日先發6局無失分，投球數為個人生涯新高、無關勝敗，總教練洪一中12日受訪指出，後勁常常投到滿壘但很少失分，是很聰明投手。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月12日
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（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職台鋼雄鷹隊洋投後勁昨天先發6局無失分，投球數為個人生涯新高，總教練洪一中妙語評論：「常常投到滿壘但很少失分，是聰明投手」，至於王柏融近況，洪一中僅表示：「就是狀況不好。」

雄鷹隊昨天與富邦悍將交手，由洋投後勁（Bradin Hagens）先發，後勁用112球投6局，被敲出7支安打，投出3次三振、3次四死球保送，無失分，球隊1比0領先時退場，但牛棚沒能守成，後勁無關勝敗，單場112球為個人生涯單場用球數新高。

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雄鷹隊總教練洪一中表示，後勁一直蠻穩定的，是很聰明的投手，也提到他常常投到滿壘，但很少失分，本身的投球型態就是如此，笑說也習慣了，不會特別緊張。

雄鷹隊野手王柏融今天賽前開季9場出賽，總計32打數敲出6支安打，打擊率1成88，談起王柏融狀況，洪一中表示，就是狀況不好，至於是什麼原因，打擊教練要去研究，被問起這樣的表現，是否與教練團預期的有落差，洪一中表示：「這點我不評論，只能說加油。」（編輯：李亨山）1140412

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