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台北鯨華企業排球封后 蔣萬安加發20萬元獎金

2025/4/15 11:51（4/15 12:01 更新）
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台北市政府冠名球隊台北鯨華在企業排球聯賽拿下女子組總冠軍，台北市長蔣萬安（中，西裝者）14日頒發新台幣20萬元獎金，感謝教練鄧衍敏（2排左4）與球員的辛勞。（台北市體育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月15日
台北市政府冠名球隊台北鯨華在企業排球聯賽拿下女子組總冠軍，台北市長蔣萬安（中，西裝者）14日頒發新台幣20萬元獎金，感謝教練鄧衍敏（2排左4）與球員的辛勞。（台北市體育局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年4月15日
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）企業排球聯賽3月份落幕，女子組由台北市政府冠名球隊台北鯨華拿下總冠軍，台北市長蔣萬安昨天加發新台幣20萬元獎金，期許國手們未來在世大運、亞運賽場上為國爭光。

台北市體育局發布新聞稿表示，為感謝教練鄧衍敏與球員的辛勞，蔣萬安昨天接見台北鯨華成員，並頒發新台幣20萬元獎金，同時肯定台北市立大學運動傷害防護團隊扮演功不可沒的後勤角色。

蔣萬安說，冠軍隊成員中，有許多好手入選國家隊，正積極備戰2025德國世界大學運動會及2026名古屋亞運，預祝國手們能在國際賽場上大放異彩，為國爭光。

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體育局指出，體育局每年投入200萬元冠名支持台北鯨華女子排球隊，並攜手北市大設立競技運動訓練暨科學中心，組織專業團隊提供訓練及輔助，透過科學方式協助選手快速消除疲勞，提升備戰效率。

體育局說明，台北鯨華展現實力，在企業20年甲級男女排球聯賽總冠軍賽以3比2力退南霸天高雄台電，封后同時摘下隊史第2冠，令所有市民都深感榮耀，因此加發20萬元獎金，期許協助選手們再上層樓。（編輯：李淑華）1140415

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