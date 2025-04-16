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勝騎士主投8局飆11次三振 助兄弟完封雄鷹

2025/4/16 22:04（4/16 22:21 更新）
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中華職棒中信兄弟隊洋投勝騎士（Mario Sanchez）16日對台鋼雄鷹隊先發，演出主投8局無失分好投、飆11次三振，拿下本季首勝、也是轉戰兄弟後的首勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月16日
中華職棒中信兄弟隊洋投勝騎士（Mario Sanchez）16日對台鋼雄鷹隊先發，演出主投8局無失分好投、飆11次三振，拿下本季首勝、也是轉戰兄弟後的首勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒今天在洲際球場賽事，中信兄弟洋投勝騎士演出主投8局無失分好投，飆11次三振追平個人中職新高紀錄，終場兄弟以3比0擊退台鋼雄鷹，勝騎士拿下轉戰兄弟後的首勝。

兄弟在1局下展開攻勢，張志豪敲安打後，宋晟睿犧牲觸擊護送跑者上二壘，許基宏再敲安打送回1分；4局下王政順、江坤宇敲安打後，詹子賢擊出滾地球帶有1分打點；6局下兄弟二、三壘有人時，江坤宇再擊出高飛犧牲打添1分。

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兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用98球投滿8局，被敲出5支安打，沒有出現保送，飆出11次三振，沒有失分奪下本季首勝，也是今年轉戰兄弟後首勝，獲選為單場MVP；接著黃恩賜投1局也沒有掉分，雄鷹遭到完封。

雄鷹先發投手石萬金（Spenser Watkins）則是用109球投7局，被敲7支安打，送出8次三振，失3分含2分責失，也演出優質先發，不過吞下敗投。（編輯：李亨山）1140416

江坤宇
江坤宇2安5打點奪MVP 中職兄弟擊退桃猿奪6連勝江坤宇3安3打點兄弟搶勝 前場失誤直言可惜沒擋下
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