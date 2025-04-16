勝騎士主投8局飆11次三振 助兄弟完封雄鷹

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒今天在洲際球場賽事，中信兄弟洋投勝騎士演出主投8局無失分好投，飆11次三振追平個人中職新高紀錄，終場兄弟以3比0擊退台鋼雄鷹，勝騎士拿下轉戰兄弟後的首勝。

兄弟在1局下展開攻勢，張志豪敲安打後，宋晟睿犧牲觸擊護送跑者上二壘，許基宏再敲安打送回1分；4局下王政順、江坤宇敲安打後，詹子賢擊出滾地球帶有1分打點；6局下兄弟二、三壘有人時，江坤宇再擊出高飛犧牲打添1分。

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兄弟先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用98球投滿8局，被敲出5支安打，沒有出現保送，飆出11次三振，沒有失分奪下本季首勝，也是今年轉戰兄弟後首勝，獲選為單場MVP；接著黃恩賜投1局也沒有掉分，雄鷹遭到完封。

雄鷹先發投手石萬金（Spenser Watkins）則是用109球投7局，被敲7支安打，送出8次三振，失3分含2分責失，也演出優質先發，不過吞下敗投。（編輯：李亨山）1140416