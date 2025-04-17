布雷克演出27上27下完投完封勝 中職史上第3次[影]

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在台南球場的賽事，統一獅洋投布雷克對富邦悍將演出完投完封勝，且雖然被敲3支安打，但都讓對方擊出雙殺，形成變相27上27下為史上第3次，終場獅隊以6比0奪勝。

布雷克（Brock Dykxhoorn）在2局上、4局上、7局上各被敲出1支安打，不過悍將打者隨後都擊出雙殺打；到了9局上雖然對王念好投出保送，不過三振掉池恩齊後，布雷克又將離壘過遠的王念好牽制出局。

總計布雷克用95球演出完投完封勝，僅被擊出3支安打、出現1次保送，送出5次三振，是布雷克中職生涯第4次完投完封勝，上次是2021年10月7日的事情。

影片來源：統一獅 Uni Lions

悍將團隊單場僅27打席，追平9局賽事單隊單場最少打席聯盟紀錄，為中職史上第5次。中職史上只有2名投手創造過27上27下完封勝，分別為在2018年達成史上唯一1次完全比賽的獅隊洋投瑞安（Ryan Verdugo），以及布雷克自己在2021年4月14日就投出過27上27下的完封勝。

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雖然布雷克在上一場先發投5.1局失6分（4責失），不過賽後他在最有價值球員（MVP）頒獎接受現場主持人訪問時表示，不會因為不理想的結果擾亂自己節奏，也很開心今天能取得好結果。布雷克也指出：「很慶幸睽違這麼久可以再取得完投完封勝，2021年是很好的賽季，希望今年也是很好的賽季。」

此戰獅隊打線1局下就靠著林佳緯、潘傑楷、林培緯接連敲安打，攻下1分；3局下林培緯從銳歐（Rio Gomez）手中轟出2分砲，隨後林岱安又敲出陽春砲，7局下獅隊再攻下2分，終場以6比0擊退悍將。（編輯：管中維）1140417