兄弟馬鋼完全打擊 中職二軍例行賽史上第4人

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在嘉義縣棒球場的二軍賽事，中信兄弟馬鋼演出完全打擊，分別為一壘打、三壘打、全壘打及二壘打，為中職二軍史上第4人；此戰兄弟出現3轟，以10比4勝樂天桃猿二軍。

中信兄弟二軍與樂天桃猿隊二軍交手的賽事，馬鋼先發打第4棒、守三壘，2局上敲出一壘安打，4局上敲出三壘安打，5局上從楊彬手中轟出3分全壘打，6局上再敲出1打點二壘安打，用4打席完成完全打擊紀錄。

馬鋼是中職二軍例行賽第4人達成完全打擊紀錄，之前分別是2011年Lamigo桃猿二軍余德龍、2012年興農牛二軍方克偉、2012年Lamigo桃猿二軍蔡建偉，另外，林承飛在2015年二軍總冠軍賽也有達成過。23歲的馬鋼是兄弟2020年季中選秀兄弟第3指名，目前生涯在一軍有7場出賽紀錄。

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此戰4局上在馬鋼敲出三壘安打後，蘇緯達、林瑞鈞接連敲二壘安打，兄弟攻下2分追平戰局；5局上兄弟包括許庭綸敲陽春砲、馬鋼敲3分砲在內，一共灌進6分大局；6局上再添1分之後，9局上徐博瑋敲出陽春全壘打，終場兄弟二軍以10比4擊退桃猿二軍。

兄弟二軍由洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，用73球投5局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉2分奪下勝投。（編輯：管中維）1140418