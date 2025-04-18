王威晨分享商業機密 曾頌恩敲2安教頭更在意跑壘

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中信兄弟曾頌恩今天在與富邦悍將的賽事2安1打點，為勝利打點，他透露王威晨分享「商業機密」奏效，但總教練平野惠一更在意最後打席是否全力跑壘，他不好意思承認當下先懊悔才跑壘。

兄弟打者曾頌恩去年球季打出好表現，今年開季表現不如預期，15日敲出二壘打後難掩情緒落淚，今天兄弟與富邦悍將交手，曾頌恩3局下敲出安打，送回球隊第1分，6局下再敲出安打，單場4打數敲出2安，貢獻1分打點為勝利打點，兄弟終場以3比0搶勝。

平野惠一被問起曾頌恩的表現表示：「我在意的是最後一個打席曾頌恩有沒有全力跑到最後。」

曾頌恩7局2人出局後，敲出中外野方向飛球出局，平野惠一解釋，雖然怎麼看應該都是高飛球出局，但球隊的要求就是無論如何要全力衝刺到最後，如果沒有做到的，就會再提醒球員。

曾頌恩透露，1局首打席結束後，王威晨給他建議，嘗試之後打得比較得心應手，之前揮棒會覺得「身體沒有跟著腦袋走」。至於給了什麼建議，曾頌恩賣關子說：「這是商業機密，威晨要我強迫自己做看看，如果眼尖的人，應該可以看得出來。」

今天賽前平野惠一也盯著曾頌恩練打，曾頌恩表示，總教練覺得他揮棒不乾脆，也提到去年表現不錯，有預期今年不會有太好打的球可以攻擊，雖然知道，但前幾場想要表現，太過急躁反而沒有把該做的做好。

因為前一場敲安後落淚，今天再敲安上壘，畫面特別停留在曾頌恩臉上，他笑說，「我有感覺到，大家好像有特別注意我的臉」，當下因為纏鬥很多球最後敲安上壘，幫球隊得分，有一種好不容易的感覺，當下很開心，沒有落淚。

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至於平野惠一提到的最後一個打席是否全力衝刺，曾頌恩不好意思笑回：「我被關愛的次數很多，我自己承認那一球打太高，打出去後先懊悔才開始跑。」

曾頌恩對於魚雷球棒也有意嘗試，聯盟更改認證球棒廠商型號變更規定，魚雷球棒最快下週可以開始使用，曾頌恩透露手中有3支，目前練打感覺不錯，但因為近況不是很好，先打出成績再來考慮是否改拿魚雷球棒嘗試。（編輯：管中維）1140418