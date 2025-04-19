艾速特生涯最長投球局數優質先發勝 助雄鷹2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）台鋼雄鷹隊洋投艾速特今天8局僅失1分優質先發、展現壓制力，為個人中職生涯單場最長投球局數，曾昱磬本季第2轟出爐，雄鷹終場以3比1擊敗味全龍、近期2連勝。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰龍隊，派出艾速特（Eric Stout）先發，艾速特1局上、4局上有被敲出長打，但沒讓對手延續攻勢、力守不失分，直到7局上被劉基鴻敲出陽春砲掉分。

艾速特總計用96球投8局，僅被敲出4支安打包括1發全壘打，投出8次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

雄鷹隊今天2局下靠著曾昱磬陽春砲先馳得點，為個人本季第2轟，6局下杜家明適時安打送回團隊第2分，7局下郭阜林率先敲出二壘打，靠著滾地球跑上三壘，陳致嘉適時安打，替球隊多添1分保險分，為陳致嘉中職生涯首分打點。

雄鷹隊投手林詩翔扛起終結者角色，今天9局上有危機，被首名打者王順和敲出安打，2人出局後被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，二、三壘有人局面，三振龍隊強打陳子豪，替球隊守住勝利，拿下本季第4次救援成功。

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艾速特接受主場MVP訪問時表示，這勝是屬於團隊的勝利，感謝隊友無論守備、打擊上的支援，也特別點名搭配捕手、生涯首度一軍先發出賽的陳致嘉，「第一次先發就可以有這麼好的表現很棒，要向他脫帽致意。」

艾速特提到，雖然賽後身體很疲累，但是生涯首度投到8局，很慶幸7局挨轟後還可以續投完8局，感謝隊友幫忙守下來；艾速特說，很喜歡在主場投球、在球迷面球投球，有收到很多私訊，知道有很多人支持他、感謝球迷。（編輯：李亨山）1140419