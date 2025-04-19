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飛力獅初登板7局先發勝 助獅擊退桃猿4連勝

2025/4/19 19:41（4/19 19:51 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊新洋投飛力獅（Félix Peña）19日一軍初登板就有好表現，先發7局飆10K、無失分，率隊擊敗樂天桃猿也奪下生涯首勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月19日
中職統一7-ELEVEn獅隊新洋投飛力獅（Félix Peña）19日一軍初登板就有好表現，先發7局飆10K、無失分，率隊擊敗樂天桃猿也奪下生涯首勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月19日
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一7-ELEVEn獅隊新洋投飛力獅今天一軍初登板就有好表現，先發7局投出10K、無失分，胡金龍單場2安都是長打貢獻2分打點，獅隊以3比0擊敗樂天桃猿、近期4連勝。

獅隊作客樂天桃園棒球場與桃猿隊交手，派出洋投飛力獅（Felix Pena）一軍生涯初亮相，開賽連抓4個出局數後，被梁家榮敲出二壘打，但接著又連飆2次三振、沒讓對手延續攻勢。

飛力獅3局下連續被敲出2支安打，但及時回穩，連抓3個出局數、凍結對手攻勢，從3局算起連續抓14個出局數、沒讓桃猿隊打者上壘，直到7局下2人出局後才因為隊友守備失誤，讓桃猿隊打者站上壘包，但力守不失分。

飛力獅先發用球數精簡，今天總計用84球投7局，僅被敲出3支安打，飆出10次三振、沒有四死球保送，無失分，奪下個人中職生涯首勝、也獲選單場最有價值球員（MVP）。

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獅隊1局上2人出局後陳傑憲敲出二壘打，胡金龍補上二壘打幫助球隊先馳得點，4局上獅隊攻勢一樣從陳傑憲敲安開始，胡金龍再敲出二壘打、送回球隊第2分，獅隊7局上靠著陳重廷安打、滾地球推進、林靖凱適時安打，多添1分保險分。

胡金龍今天單場4打數敲出2支安打、都是二壘打，貢獻2分打點、為勝利打點，開季目前為止5場出賽，都能有安打表現、維持打擊好手感。（編輯：李亨山）1140419

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